Després que l’any passat la pandèmia ho va fer impossible, aquest cap de setmana Capmany es vesteix de llarg per celebrar la festa major d’hivern. Un dels actes principals és, sens dubte, la presentació i bateig diumenge dels dos primers gegants del poble. Nascuts en el cor del taller dels artesans Ventura & Hosta de Navata, no només llueixen els noms dels patrons locals -Àgata i Gregori- sinó que representen quelcom que ha estat i és essencial en la vida de Capmany: la pagesia i el món de la vinya.

L’alcalde, Joan Fuentes, explica que ambdós gegants, que superen els dos metres d’alçada, s’inspiren en dos veïns del poble «que han viscut la vinya en profunditat i saben què representa». A banda d’anar abillats amb un vestuari acurat i propi de l’activitat, en Gregori porta a la mà una massa per aixafar els raïms a la semal, mentre que l’Àgata representa una veremaire amb una galleda a la mà dreta i una llimella, és a dir, un falçó per tallar el raïms, a l’esquerra. Que Capmany s’estreni dins el món geganter és, per a l’alcalde, una manera més de «dignificar i donar categoria al poble». «És un acte que suma», afegeix. Diumenge, abanderats pels grallers d’Espolla, l’Àgata i en Gregori s’atansaran fins a la plaça del poble on es farà la presentació pública. Per aquest dia, els dos homenots ja tenen qui els faci caminar i ballar. En el futur, diu Fuentes, s’obre la porta a debatre el possible impuls d’una colla gegantera local. Allò que sí que té clar l’alcalde és que li agradaria que el lloc on es guardessin els gegants –ja hi ha algunes ubicacions pensades– fos accessible als veïns perquè els poguessin veure.

El bateig dels gegants no és l’únic acte de la festa. Dissabte al migdia està prevista una actuació de titelles pel públic familiar. Es fa a la plaça si el temps ho permet i per més seguretat. En cas de mal temps, però, es passarà a l’interior. La nit del dissabte habitualment es dedicava al jovent però amb la impossibilitat de fer ball s’ha apostat per programar la projecció del film Grease amb cantants en directe que aniran sortint de la pantalla, quelcom que garanteix que el públic resti assegut. La festa es completa diumenge amb l’ofici, un vermut popular, sardanes i, a les 6 de la tarda, un concert de la Maravella a la Societat que, si la normativa ho permet, podria convertir-se en ball.

Sense tast de vins

Cal destacar que, malauradament i per segon any consecutiu, ha calgut suprimir del cartell el prestigiós tast de vins, «per seguretat i responsabilitat». «Ens dol molt fer-ho però, primer de tot, és el sentit comú», afirma Fuentes. El tast, que aplega normalment unes 250 persones i que es dedica a la producció dels nou cellers que hi ha al poble, es fa a la nau central del Sindicat, a porta tancada. Això, sumat a que els tastadors haurien de treure’s la mascareta per fer els tasts, ha determinat que els organitzadors anul·lin l’activitat.