El parc natural dels Aiguamolls de l’Empordà celebrarà, aquest cap de setmana, el Dia Mundial de les Zones Humides. Dissabte 5 de febrer, a les onze del matí, faran una visita guiada del Cortalet a la Massona, dins del terme municipal de Castelló d’Empúries. Seguirà una visita guiada a les Basses d’en Coll, de Pals, dins del parc natural del Montgrí, les illes Medes i el Baix Ter. A les sis de la tarda, hi ha una conferència sobre les Zones Humides a escala mundial, impartida per Delmar Blasco, consultor internacional de Ramsar, a la Sala d’actes del Cortalet.

Diumenge, a les deu del matí, es fa una visita guiada a l’EmpordàNA’T, i a les onze, passejada guiada per les closes de Mornau, el Vernar, i pel Pont Da Vinci a les closes del Tec. A la mateixa hora, hi haurà la sortida guiada a les llacunes del Ter Vell i la Pletera de l’Estartit, dins del parc natural del Montgrí, les illes Medes i el Baix Ter. L’impacte d’un incendi i el projecte de desurbanització, restauració ambiental i recuperació d’una zona humida. Totes les activitats són gratuïtes amb places limitades. Per reservar-les cal trucar al 972 454 222.