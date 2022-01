Des del Pacte de les Alcaldies per al Clima i l'Energia, impulsat per la Diputació de Girona, es convoca el taller participatiu online del Pla d’Acció per l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC) de la Unitat del Paisatge de la Plana de l'Empordà (que inclou els municipis: Albons, el Far d'Empordà, l'Armentera, Borrassà, Cabanes, Castelló d'Empúries, Siurana, l'Escala, Figueres, Fortià, Garriguella, Mollet de Peralada, Pedret i Marzà, Peralada, Riumors, Sant Miquel de Fluvià, Sant Pere Pescador, Santa Llogaia d'Àlguema, Torroella de Fluvià, Ventalló, Vilabertran, Viladamat, Vilafant, Vilamacolum, Vilamalla, Vila-sacra).

El taller, titulat Carregueu-vos d'energia i decidiu el futur del vostre territori, es celebrarà virtualment el dia 2 de febrer de 18 a 20 hores. Cal inscriure's a través de la pàgina web. L’objectiu del taller participatiu és debatre el model energètic que es vol impulsar al territori. A partir de l’exposició dels aspectes més destacables de la diagnosi del PAESC, es treballarà amb la ciutadania i entitats sobre quines propostes es poden dur a terme a nivell supramunicipal de mitigació i adaptació al canvi climàtic. El taller està adreçat a qualsevol persona, entitat, associació o agent del territori que tingui interès en el Medi Ambient. La Unitat del Paisatge de la Plana de l'Empordà inclou els municipis: Albons, el Far d'Empordà, l'Armentera, Borrassà, Cabanes, Castelló d'Empúries, Siurana, l'Escala, Figueres, Fortià, Garriguella, Mollet de Peralada, Pedret i Marzà, Peralada, Riumors, Sant Miquel de Fluvià, Sant Pere Pescador, Santa Llogaia d'Àlguema, Torroella de Fluvià, Ventalló, Vilabertran, Viladamat, Vilafant, Vilamacolum, Vilamalla, Vila-sacra. El Pacte de les Alcaldies és una iniciativa europea en què els municipis assumeixen el compromís voluntari de millorar l’eficiència energètica, utilitzar energies renovables i adaptar el seu territori al canvi climàtic. L’adopció d’aquest compromís comporta la redacció dels PAESC mitjançant els quals es planifiquen les accions de mitigació i adaptació al canvi climàtic a realitzar en els pròxims anys en el municipi. El PAESC és un document de planificació energètica i climàtica que té per finalitat assolir l’objectiu europeu d’una reducció del 55% d’emissions de CO2 per l’any 2030. En aquest marc, el Servei de Medi Ambient de la Diputació de Girona impulsa el procés participatiu per a l’elaboració del PAESC de 221 municipis gironins. Mitjançant criteris ambientals, aquests municipis s’han agrupat en 20 Unitats del Paisatge (UP) per tal de proposar accions a nivell supramunicipal.