Figueres a escena sorteja dues entrades dobles als subscriptors del Setmanari de l’Alt Empordà per veure l'obra de teatre The End is nign el diumenge 30 de gener a les 19 hores, al Teatre El Jardí.

Espectacle basat en l’apocalipsi del món que coneixem, de la societat i de l’ésser humà. The End is Nigh (La fi és a prop) és un espectacle que planteja una atmosfera alhora amenaçadora i absurda en què, més que mai, tot és possible. En aquest particular espai-temps, tots tindran l’oportunitat d’exposar (una última vegada) la seva realitat, o el que queda d’ella, amb les seves paradoxes i perills. Un projecte europeu, amb un equip d’artistes de diversos països, per crear un espectacle fresc, valent i molt visual, i amb bones dosis d’humor negre. Per accedir-hi, només s'ha de presentar la targeta del Club del Subscriptor. I si encara no sou subscriptors, ara és el moment d’afegir-vos al nostre Club. Descobriu en aquest enllaç com podeu rebre el vostre exemplar, consultar-lo a Internet i gaudir d’un món d’avantatges.