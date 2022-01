Figueres a escena sorteja tres entrades dobles als subscriptors del Setmanari de l’Alt Empordà per veure l'espectacle de Rodrigo Cuevas el dissabte 15 de gener a les 20 hores, al Teatre Municipal el Jardí.

Rodrigo Cuevas és, sens dubte, un dels artistes més inclassificables del moment. A Trópico de Covadonga, basat en les cançons del seu aclamat àlbum Manual de Cortejo, produït per Raül Refree, presenta una proposta que pivota entre els diferents codis i maneres ancestrals i actuals del festeig, la ronda i l’amor. Es planteja com un cançoner popular contemporani en què el vehicle per narrar les músiques i les històries eternes que ens regala el folklore són l’electrònica, l’humor, la performance i els codis musicals contemporanis. Un artista que sorprèn i sedueix a tothom qui el descobreix.

