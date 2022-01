L'Àrea d'Acció Social, Igualtat de Gènere i Nova Ciutadania de l'Ajuntament de Roses organitza una nova edició de L’Aventura de ser pares, un programa adreçat a les famílies amb fills escolaritzats en els cicles d’educació infantil i primària, amb l’objectiu d’oferir un espai d’informació, formació i reflexió sobre aspectes relacionats amb la cura, l'educació i la socialització dels infants. Les activitats, que són gratuïtes, s’ofereixen a tots els centres de primària del municipi.

El programa consta d’un total de 12 sessions setmanals que tenen una durada d’entre una hora i una hora mitja i que es realitzen en els diferents centres de primària de la població: Narcís Monturiol, Montserrat Vayreda, Vicens Vives, Els Grecs i Centre Escolar Empordà.

Com educar els fills, saber què fer en cada situació, com afrontar possibles conflictes i dubtes, com millorar la seva autonomia, la comunicació, la relació entre germans... són les qüestions en les qual se centre el cicle, atenent aspectes com les necessitats emocionals i l’autoestima dels infants, les normes i límits necessaris, les habilitats de comunicació a desenvolupar, etc.

Esther Bonaterra, regidora d’Acció Social de Roses valora molt positivament l’inici d’una nova edició d’aquest programa que cada any s'ofereix a les famílies, "amb la intenció d’ajudar-les i acompanyar-les en la criança dels seus fills i filles. Les sessions aporten les eines i orientacions necessàries per tal que els pares i mares puguin millorar aspectes com la comunicació, els vincles afectius, la qualitat de temps compartit, la comprensió i el respecte o l’autonomia dels infants, entre molts d’altres".

La metodologia que se segueix consisteix en la realització de sessions grupals, participatives i dinàmiques, plantejades com un espai on compartir les experiències de pares, mares i tutors, i que compten amb les aportacions d’un professional que ofereix estratègies personals, emocionals i educatives.

Les famílies interessades a participar han d’omplir la butlleta d’inscripció i entregar-la al tutor o tutora a la mateixa escola o bé dur-la a l’Àrea d’Acció Social de l’Ajuntament.