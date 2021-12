La Cate sorteja vuit entrades dobles als subscriptors del Setmanari de l’Alt Empordà. Podràs veure l’obra de teatre El primer Nadal dels Pastors, el diumenge 26 de desembre a les 18 hores, a la sala La Cate.

Si sentíssiu el que es conta a la plana de l’Empordà..., fa posar els pèls de punta al calb més pelat. Diu que des de fa alguns dies, a Figueres va assajant gent sospitosa amb una cara infernal. Que a la sala de La Cate, un grapat de Pastors s’hi han acostat perquè ressonin les cantúries els dies de Nadal. Que uns àngels poderosos hi han arribat volant, i que tots els dimonis que hi havia han fugit cridant. Diuen, doncs, que aquest any sense Nadal no us deixaran. En Llufa ja afina i, canta que cantarà, els Pastorets podreu veure i, amb ells, riure i xalar.

Per accedir-hi, només s'ha de presentar la targeta del Club del Subscriptor.

I si encara no sou subscriptors, ara és el moment d’afegir-vos al nostre Club. Descobriu en aquest enllaç com podeu rebre el vostre exemplar, consultar-lo a Internet i gaudir d’un món d’avantatges.