L'Ajuntament de Figueres ha presentat la programació dels centres cívics del gener al juny de 2022. Les activitats inclouen un gran ventall de conferències, tallers, classes i altres activitats on es podrà aprendre des d'ampliar els coneixements d'ús del mòbil a tècniques culinàries passant per exposicions d'art i jocs pels més petits.

Al Centre Cívic Creu de la Mà hi haurà activitats relacionades amb balls, dansa i gimnàstica, com diverses modalitats de ioga i pilates. A més a més, es faran tallers d'arts plàstiques com fotografia amb flash, posa fil a l'agulla i teixim juntes o espai de dibuix i pintura. També es podrà participar en classes d'anglès per viatjar, tallers dedicats a habilitats i recursos per una vida més saludable, i espais infantils i juvenils, amb classes de robòtica, d'anglès i espais de suport educatiu. Per últim, hi haurà píndoles informàtiques on es podrà aprendre sobre com utilitzar diferents utilitats del mòbil i ordinador.

Al Centre Cívic Joaquim Xirau, també es podrà assistir a activitats de ball, dansa i gimnàstica com Bombifit, zumba o ball country. A l'Aula d'art plàstiques André Pinadell hi haurà tallers de sabons naturals i de bàlsams amb olis essencials. Com també hi haurà classes d'italià i d'anglès, i tallers d'habilitats i recursos com d'iniciació als monòlegs o educació canina urbana entre d'altres. A l'aula gastronòmica hi ha programats diversos tallers de cuina i en l'espai infantil juvenil es podrà assistir a activitats de tota mena pels joves de la ciutat. En darrer lloc, hi haurà tres mòduls centrats en el nivell mitjà d'informàtica i comunicació.

Paral·lelament s'han organitzat activitats per a persones de més de 60 anys com taekwondo, gimnàstica i pilates, ús del mòbil, ioga, zumba o tallers de memòria entre d'altres. També hi haurà master class, espectacles infantils, exposicions i monòlegs.

Es podrà fer la matriculació presencial a cada centre cívic de 9 a 13 hores i de 16 a 19 hores i de manera online del 24 al 30 de gener a partir de les 9 hores.

Les activitats previsiblement s’iniciaran en format presencial d’acord a les mesures oficials de prevenció i seguretat acordades pel Procicat, que regularà en tot moment les mesures a seguir als centres cívics. Les activitats s’adaptaran al format que dites mesures dictin, i en cap cas el canvi de format, de presencial a online, suposarà el retorn de les quotes de les activitats. Només es retornarà la quota quan s’anul·li l’activitat per part de l’organització.