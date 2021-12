Figures a escena sorteja tres entrades dobles als subscriptors del Setmanari de l’Alt Empordà. Podràs veure l'espectacle GIORQUESTA & MARC TIMÓN, el dissabte 18 de desembre a les 20 hores, al Teatre Municipal el Jardí.

La GIOrquestra proposa un viatge a través de la història del cinema -des de la nostàlgia dels clàssics en blanc i negre fins a l’èpica de la ciència ficció més actual, desvelant anècdotes i interioritats del món de Hollywood- de la mà del director i arranjador de l’espectacle, Marc Timón, resident a Los Angeles i compositor convidat del Palau de la Música Catalana aquesta temporada 21/22.

Star Wars, Indiana Jones, ET, Harry Potter, El Padrino, Psicosis, Casablanca, La vida es bella, La lista de Schindler… Com sonaria el gran simfonisme de les bandes sonores més famoses de la història passat pel sedàs de la música de cambra? On es troba la frontera entre les etiquetes de la música cinematogràfica i de la música clàssica? Com sonen les cèlebres melodies que han marcat moments inoblidables de la nostra vida dutes del so grandiós orquestral al so íntim i personal de deu solistes?

Per accedir-hi, només s'ha de presentar la targeta del Club del Subscriptor.

I si encara no sou subscriptors, ara és el moment d’afegir-vos al nostre Club. Descobriu en aquest enllaç com podeu rebre el vostre exemplar, consultar-lo a Internet i gaudir d’un món d’avantatges.