Hi va haver un temps en el qual els viatges de les persones grans estaven associats a les visites guiades a cop de xiulet i als 'packs' de tot inclòs. Però això ja no és així, més aviat tot al contrari. El segment d’edat comprès entre els 55 anys i els 70 anys –fins i tot a vegades més– està format per consumidors amb altes expectatives de vida, que tenen salut, amb uns ingressos assegurats, actius, digitals… i que busquen solucions personalitzades per satisfer, entre altres aspectes, les seves ganes de viatjar. Són els anomenats turistes 'silver' , que ja no es conformen amb qualsevol cosa i molt menys amb els tòpics.

L’Organització Mundial de Turisme (OMT) calcula que la població de 60 anys en endavant arribarà a representar més de 2.000 milions de viatges internacionals el 2050. I seran cada vegada més actius, exigents i buscaran el mateix que altres franges d’edat amb similar poder adquisitiu: turisme actiu, contacte amb la naturalesa, oferta cultural i gastronòmica, viatges personalitzats, interès en patrimoni… A més, tenen moltes més possibilitats de viatjar fora de les temporades altes, opten per llargues estades perquè tenen més temps i les seves decisions no es basen només en el preu. En aquest sentit, un estudi de la Fundació Mapfre revela que “el 82% dels consumidors sènior viatgen optant per destins culturals, de naturalesa o històrics, i els elegeixen per sobre d’aquells barats i pròxims”.

Sense massificació

I és que, en l’actualitat, els més grans de 55 anys amb un cert poder adquisitiu viatgen de forma diferent de com ho feien les seves generacions precedents. Una cosa que encara s’ha fet més evident després del confinament i les restriccions per la pandèmia: aquest segment té més ganes de propostes de viatge menys massificades i amb experiències memorables i diferents. Un informe del Consell Superior d’Investigacions Científiques (GIE-CSIC) ajuda a definir els 'silver': són consumidors de productes generadors d’activitats, estan dotats d’autonomia personal i empoderament social, solen disposar de recursos econòmics suficients i faciliten la mobilització de recursos per atendre les seves necessitats bàsiques i d’oci.

A part, es troben en un moment de la seva vida en el qual van desposseint-se de certes responsabilitats (els fills ja volen sols), càrregues econòmiques (hipoteques) i també van deslligant-se de les seves obligacions laborals. És el moment, per tant, de trencar rutines, provar coses noves i fins i tot de plantejar-se passar una temporada fora del seu lloc de residència habitual.

L'atractiu de les Illes Canàries

En base a totes aquestes característiques, es pot arribar a la conclusió que els turistes 'silver' reclamen propostes pensades per treure el màxim profit als seus viatges, sobretot tenint en compte que poden viatjar en qualsevol moment de l’any. Per això, les Illes Canàries s’han convertit en un destí especialment apreciat per aquest col·lectiu, que troba a l’arxipèlag tot el que busca en unes vacances; un lloc ideal per a reconnectar amb ells mateixos i estar en contacte amb la naturalesa. El seu clima suau durant tot l’any fa que siguin ideals per visitar en qualsevol moment, sobretot fora dels períodes vacacionals. A més, la possibilitat de moure’s entre les diferents illes per complementar el seu viatge encaixa molt bé amb els seus gustos, ja que n’aprecien la diversitat, així com l’oferta cultural, d’oci i benestar.

A part, s’han de tenir en compte altres aspectes més funcionals que són molt valorats, com la connectivitat aèria amb les principals ciutats espanyoles i europees, a més d’uns bons estàndards sanitaris, de seguretat i accessibilitat a espais de perfil adult. El turista silver té les coses clares i, sens dubte, sap apreciar els destins que realment pensen en ells.