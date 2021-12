Figures a escena sorteja tres entrades dobles als subscriptors del Setmanari de l’Alt Empordà. Podràs veure l’obra de teatre NOUCENTS, EL PIANISTA DE L’OCEÀ, el divendres 3 de desembre a les 20 hores, al Teatre Municipal el Jardí.

Danny Boodmann TD Lemon és el protagonista de Noucents, un personatge curiós, particular i fascinant amb una història increïble. En paraules d’Alessandro Baricco, autor del monòleg, Noucents és un conte per llegir en veu alta, una autèntica posada en escena. Amb aquest punt de partida, Cascai Teatre proposa a l’espectador un viatge per la música popular de principis del segle xx: ragtime, blues, dixieland… Marcel Tomàs i Adrià Bauzó fan tàndem, uneixen talent i, juntament amb un quartet de músics extraordinaris, fusionen en un sol espectacle música i teatre.

Per accedir-hi, només s'ha de presentar la targeta del Club del Subscriptor.

I si encara no sou subscriptors, ara és el moment d’afegir-vos al nostre Club. Descobriu en aquest enllaç com podeu rebre el vostre exemplar, consultar-lo a Internet i gaudir d’un món d’avantatges.