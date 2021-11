Divendres 26

Avinyonet de Puigventós

Les freqüències de la Natura. Dues projeccions i Concert

Centre Cultural Puigventós

A les 20.30 h

Acte gratuït

Castelló d'Empúries

Club de lectura Llegir el teatre. A nosaltres ens era igual, d’Helena Tornero, amb la presència de l’autora. Conducció del club a càrrec de Maria Rosa Oliveras

Biblioteca Ramon Bordas Estragués

A les 19.30 h

Presentació del llibret de la campanya d’Explota Brava, amb motiu del 25N. Com afecta el sistema capitalista i el model turístic a les dones treballadores?

Sala Gòtica Palau dels Comtes

A les 19.30 h

Actuem contra la violència masclista!

Pati Palau dels comtes

A les 22 h

Cistella

Els pastorets del Monturiol

Sala El Trull

A les 21 h

L'Escala

Bibliocontes. Espectacle Històries de tardor i taller d’imants a càrrec de la companyia La Sal d’Olot

Biblioteca Víctor Català

A les 17.30 h

Per a nenes i nens de 4 a 10 anys

Xerrada de sensibilització sobre violències masclistes, a càrrec de La Nut. Desmuntant mites, visibilitzant les viiolències masclistes

Alfolí de la Sal

A les 18.30 h

Concert a càrrec de Joina

Alfolí de la Sal

Després de la xerrada

Figueres

Contes per a nadons. El ratolí Frederick, a càrrec de Cacauet Teatre

Biblioteca Fages de Climent

De 16.30 a 18 h

Per a nens de menys de 3 anys

Donació de sang

Escola Josep Pallach

De 17.30 a 21 h

Xerrada. Coneixem els nostres drets referents a la salut i l’acompanyament legal en final de vida?, a càrrec de Tànit Güell i Ramon Sans

Centre cívic Creu de la Mà

A les 18 h

Presentació del llibre Eva Serra. Per la Revolució Catalana, amb Albert Botran

La Cate

A les 19 h

Presentació del llibre El jardí de les oques, poemes d’Àngel Rodríguez amb fotografies del col·lectiu VIBRA, a càrrec d’Ovídia Barneo i performance del col·lectiu VIBRA

Museu del Joguet

A les 19 h

Club de lectura narrativa. La mort d’Ivan Ilich, de Lev Tolstoi

Biblioteca Fages de Climent

A les 19.30 h

XI Vetllada Poètica Amics del Castell. Curadora poètica, Carme Pagès. Vetllada amenitzada amb música d’Enric Puigsegur

Castell de Sant Ferran

A les 19.30 h

Actuació del Quartet Arcatem

Auditori Caputxins

A les 20 h

Conferència L’exili català antifranquista (1939-1977), importància i significació, a càrrec d’Enric Pujol

Al canal d’internet ventdelnord.tv

Fortià

Teatre Mentiders, a càrrec de la Cia. Guspira Teatre

Centre agrícola i social

A les 18 h

Taquilla inversa

La Jonquera

Encesa de llums de Nadal i concert de l’Escola Municipal de Música de la Jonquera i xocolatada

Plaça Arias Comellas

A les 18 h

Llançà

Presentació del llibre Del centro del mundo al ombligo de la luna, de Manel Menéndez

Casa de Cultura

A les 18 h

Roses

Xerrada La violència obstètrica. Empoderament femení, a càrrec de la psicòloga perinatal Carla Ferrusola

Teatre Municipal

A les 17 h

Reemissió del documental La nostra veu

Teatre Municipal

A les 19 h

Visita guiada al port i a la llotja de Roses

Port de pesca

A les 17 h

Preu: 6 € adults i 3,5 € (6-17 anys)

Club de lectura a càrrec de Mar Pèlach: Volver la vista atrás, de Juan Gabriel Vázquez

A la Biblioteca

A les 19.30 h

Dissabte 27

Agullana

Nit de rock, amb el grup Queens of rock band (Dàcil)

Sala polivalent

A les 23 h

Borrassà

Festa Major de Sant Andreu. Xerrada. I ara, què?, a càrrec de l’alcalde Ferran Roquer i Padrosa

Espai Cal Governador

A les 11.30 h

Aperitiu d’inici de Festa Major

Espai Cal Governador

Tot seguit després de la xerrada

Espai de jocs de construcció i d’enginy, a càrrec de Ludus Mundi

Espai Cal Governador

A les 15.30 h

Activitats per a totes les edats a partir de 3 anys

Cadaqués

Taller de paret de pedra en miniatura

Local d'entitats Sa Riera

De les 10 a les 13 h

Per a nens i nenes de 8 a 14 anys

Places limitades. Inscripcions a l’Oficina de Turisme

Castelló d'Empúries

Visita guiada Arts, comtes i llegendes

Oficina de Turisme

A les 10.30 h

Preu: 5 €

Cervera de la Marenda

Tramunfoto. Col·lectiu de fotògrafs de Portbou. Vernissatge

Sala d’exposicions de l’Ajuntament

A les 18.30 h

L’Escala

Sortida en E-Bike

Oficina de Turisme

A les 9.30 h

Gratuït

Edat mínima 16 anys

Presentació del llibre El primer Nadal i altres contes d’Advent, de Montserrat Segura amb il·lustracions de Roser Segura, a càrrec de l’autora i de l' activista cultural Margarita Vidal

Biblioteca Víctor Català

A les 11.30 h

Figueres

Donació de sang

Escola Josep Pallach

De 10 a 14 i de 16 a 20.30 h

Ruta Dalí

Oficina de Turisme - Escorxador

A les 11 h

Preu: 4 €. Entrada reduïda: 2,5 €. Menors de 10 anys, gratuït

Rutes enogastronòmiques de Figueres: Dels clàssics a l’avantguarda

Mercat

A les 11 h

Preu: 25 €; reduïda, 15 €, menors d’11 anys, 10 €

Taller artístic Juguem!

Museu del Joguet

A les 12 h

Activitat gratuïta

L’hora del conte amb Les estacions de l’any. El rapte de Persèfone, a càrrec de Plantaparaules

Biblioteca Fages de Climent

A les 12 h

Activitat amb intèrpret de llengua de signes (LSC)

Per a nens de més de 3 anys

Cinema infantil en català: Binti, de Frederike Migom

A la sala Toni Montal de La Cate

A les 17 h

Som cultura: Visita guiada a l’exposició L’exploració de l’espai. El somni com a base del coneixement

Museu del Joguet

A les 17.30 h

Espectacle Canto jo i la muntanya balla, dramatúrgia de Clàudia Cedó

Teatre Municipal el Jardí

A les 20 h

Concert de Davy Lyons, folk irlandès

Taberna Libraria

A les 20 h

Fortià

Taller de plantes medicinals

Centre Agrícola i Social

A les 11 h

Gratuït per als socis de la IAEDEN i menors d’edat. No socis, aportació de 5 €

Cal inscriure’s a iaeden@iaeden.cat o al telèfon 972 670 531

La Jonquera

Teatre familia: El monstre de colors, de la Cia. Tutatis

Sala Societat Unió Jonquerenca

A les 18 h

Preus: 10 €, 12 € i 15 €

Llançà

Sorteig d’un quadre de l’artista llançanenca Paula Barros

Casa de Cultura

A les 12.30 h

Aportació solidària de 3 € destinat a l’Associació Valentes i Acompanyades

Defensa personal femenina amb els professors Sensei Iban Galindo i Oscar Soler

Pavelló institut de Llançà

De 9 a 11.30 h

A partir de 16 anys. Les noies menors d’edat hauran d’anar acompanyades

Activitat gratuïta.

Concert de Convertions Trio

Restaurant Miralles

A les 22 h

Les Olives

Teatre Els milions de l’oncle, de Carles Soldevila, a càrrec de Quina obra fem? de Sant Miquel de Fluvià

Local social Les Bassotes

A les 17 h

Entrada gratuïta

Pedret i Marzà

Setmana europea de la prevenció de residus. Visites familiars al CTR i manualitats de reciclatge per a la mainada

Al CTR

De 10 a 12.30 h

Cal inscripció prèvia a https://forms.gle/aj8vAjuxFcFnu323A

El Port de la Selva

Concert de Pep Lladó (Ai Ai Ai, Gato Pérez, etc.) Compondre cançons per dialogar amb el teu món

Al CuARTelillo

A les 19 h

Roses

Taller: Aromateràpia holística

Ca l’Anita

D’11 a 13.30 h

Gratuït

Taller d’escriptura Recursos estilístics per escriure microrelats, a càrrec de Carles Buixó

Biblioteca Municipal

A les 11 h

Taller: Casetes de paper. A càrrec de Sa Botigueta

Ca l’Anita

D’11.30 a 13.30 h

Gratuït

Per a adults

Sent la badia. Passeig conscient vora mar amb bany de tardor

Aparcament punta Falconera

A les 16 h

Gratuït

Ball amb l’Andreu de Roses

A la SUF

A les 22 h

Vilabertran

Teatre No hi ha lladre que per bé no vingui, de Dario Fo

Centre Cívic

A les 19 h

Vilafant

Un naixement, un arbre

A Les Forques

Es podran visitar els arbres plantats a partir del dissabte 27

Diumenge 28

Borrassà

Festa Major de Sant Andreu. Ofici Solemne

Església de Sant Andreu

A les 12 h

Concert i seguidament ball de fi de festa amb el Quartet La Chatta

Sala Ateneu

A les 18 h

Cadaqués

Jornada de portes obertes al paratge de Tudela

Cal inscripció prèvia a pncapcreus@gencat.cat o al 972 193 191

De les 9.30 a les 14 h

Visita gratuïta a Tudela adreçada als veïns i veïnes de Cadaqués

Sortida i taller catalogació de construccions de pedra seca

A la drecera d’en Dalí (ruta B)

A les 11 h

Activitat gratuïta

Inscripció obligatòria

Capmany

Balls de Diumenge amb Xavi de Roses

A la Societat

A les 17 h

Castelló d'Empúries

E-Bike als Aiguamolls de l’Empordà

Oficina de Turisme

A les 10 h

Preu: 15 €

Diumenges de tardor al Parc. Visita guiada pels Itinerari 1 i 2

Centre Informació del Cortalet

A les 11 h

Preu: 5 € adults; 3 €, de 7 a 16 anys; menors, gratis

Visita amb el trenet dels Aiguamolls

Aparcament del Cortalet

A les 12 h

Preu: 12 €, adults; 10 €, de 3 a 13 anys, i gatuït de 0 a 3 anys

Cervera de la Marenda

Tramunfoto. Col·lectiu de fotògrafs de Portbou

Sala d’exposicions de l’Ajuntament

Fins al 4 de desembre

L’Escala

Sortida de gravel - Descobrim els parcs Naturals de l’Empordà

Oficina de Turisme

A les 9.30 h

Activitat gratuïta

Recital de poesia a càrrec de Núria Esponellà i Jaume Comas

Alfolí de la Sal

A les 12 hores

Figueres

Teatre L’art de la comèdia, d’Eduardo De Filippo, a càrrec de la Cia. Gespa Teatre

La Cate

A les 18 h

Palau de Santa Eulàlia

Cantant a la tardor. Coral Xàntica

A l’església

A les 12 h

Roses

Sortida matinal de l’Ass. Cabirols: Montjoi - Cala Jóncols - Montjoi

A l’estació d’autobusos

A les 7 h

Sent la badia. Winefulness

Platja dels Palangrers

A les 12 h

Gratuït

Ball amb Nou Trànsit