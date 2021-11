El Teatre Jardí de Figueres acull aquest dissabte, a les sis de la tarda, la segona edició del Festival solidari contra la pobresa infantil i les desigualtats amb la participació de més de 200 infants a l’escenari Cantem i ballem amb els nens d’Uganda. Els beneficis es destinaran a l’associació figuerenca We Love Uganda, que treballa per millorar l’educació dels nens i nenes més vulnerables d’Uganda.

La música, el ball i el teatre seran novament els fils conductors de l’espectacle que protagonitzen una quinzena d’escoles de la comarca: Acting Figueres, Art and Dance Estudi Bel González, Beat Dance Studio Figueres, Aula de Teatre Eduard Bartolí de Figueres, Institut Ramon Muntaner, Escola de Dansa i Música Pilar Sánchez, Orquestra Versatile del Casino Menestral, Escola de Nou Moviment i Dansa Contemporània El Paller de Castelló d’Empúries, Escola de Dansa Marta Coll, Escola de Dansa Carme Trèmols, Escola de Dansa Àngels Ballart, La Nau Oliva, el Cor Baldufes del Centre d’Estudis Pep Ventura, Club Gimnàstica Rítmica Figueres i la Casa Cultural d’Andalusia de l’Alt Empordà. Per amenitzar la vetllada també actuarà l’artista emergent Llum Blancafort la qual va obtenir una tercera posició al festival Bravo Eurovision Junior online 2021. A la mitja part de l’espectacle es farà un sorteig de diferents productes solidaris que han estat cedits per diferents empreses de la comarca. Els fons recollits es destinaran a beques d’educació. El preu del tiquet per assistir a l’espectacle és de sis euros.