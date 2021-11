El celler Empordàlia celebrarà, el diumenge 28 de novembre, la seva festa de l’oli, un moment per agrair la fidelitat als seus clients, socis i treballadors. La celebració, batejada com la Festa d’Empordàlia: presentació del nou Oli de Pau, està oberta a tothom i té l’objectiu d’atreure l’atenció sobre el món de l’oli per tal de satisfer les inquietuds dels més curiosos.

Cada any, pel pont de la puríssima, és habitual que els clients més fidels d’Empordàlia es desplacin fins al celler a buscar el nou Oli de Pau. Aquest fet, va ser un dels motius que va impulsar organitzar una festa que servís, per una banda, per presentar la nova producció de l’Oli de Pau en exclusiva als clients més fidels i, de l’altra, per agrair aquesta fidelitat d’una manera més especial i posant en valor la cultura de l’oli, per la qual cada vegada el consumidor és més sensible. La festa d’enguany té un sentiment especial, ja que l’any passat no es va poder celebrar, degut a la pandèmia.

La Festa d’Empordàlia se celebrarà a l’exterior de la seu de Vilajuïga i inclourà un tast del nou Oli de Pau, un esmorzar popular maridat amb els vins del celler, música en directe i comptarà amb l’actuació dels gegants de Vilajuïga. Així mateix, hi haurà una jornada de portes obertes, es podrà pujar al Trenet de Roses i gaudir d’una ruta gratuïta per les oliveres centenàries d’argudell i visitar el celler d’Empordàlia a Pau per veure el molí d’Oli de Pau.

La Festa començarà a les 10 del matí i acabarà al migdia, jornada festiva, i oberta a tothom.

El celler Empordàlia

Situat a Pau i Vilajuïga, Empordàlia és la unió de petits agricultors de l’Empordà que han estat treballant la terra durant moltes generacions i que han creat un nou concepte per valoritzar els productes de la regió i la seva gastronomia. Els vins que s’elaboren al celler i l’Oli de Pau, elaborats amb varietats autòctones, reflecteixen el caràcter de l’Empordà.

El celler disposa de dues agrobotigues, una a Pau i una altra a Vilajuïga, on es poden trobar els seus vins i l’Oli de Pau, a més d’una selecció de productes gastronòmics de proximitat amb segell empordanès.