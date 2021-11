C. Tangana ha anunciat la gira 'Sin cantar ni afinar Tour' amb la qual presentarà el seu darrer disc 'El madrileño' en dotze dates per Espanya, Llatinoamèrica i el Regne Unit al llarg del 2022. En un comunicat de The Project aquest dilluns, 15 de novembre, l'artista ha detallat que els concerts començaran al Bizkaia Arena de Bilbao el 29 de gener; el 5 de febrer farà concert al Martín Carpena de Màlaga; i el 18 de febrer actuarà al Pavelló Príncep Felip de Saragossa.

Més tard, la gira el portarà el 19 de febrer al Palau Sant Jordi de Barcelona --després de cancel·lar la seva doble actuació en el Primavera Sound 2022 de la capital catalana--; el 26 de febrer al Coliseum de la Corunya i el 5 de març al Wizink Center de Madrid.

La part internacional del tour tindrà parades en festivals llatinoamericans com l''Isle of Light' a Santo Domingo (República Dominicana) el 12 de març; el 18 de març en el 'Lollapalooza' de Buenos Aires (Argentina); el 20 de març en el 'Vive latino' de Ciutat de Mèxic; i el 26 de març en l''Estéreo pícnic' de Bogotà (Colòmbia); l'1 d'abril a Monterrey (Mèxic).

Finalment tocarà a l'O2 Shepherd's Bush Empire de Londres (Regne Unit), les entrades del qual es posen a la venda demà dimarts, com també per a totes les dates espanyoles.