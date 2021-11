Fa pocs dies, els veïns de Maçanet de Cabrenys van recuperar la Fira de la Castanya. La proposta, que potser no va atraure tant públic com èpoques d’abans de la pandèmia, va deixar molt bones sensacions arribant-se a vendre quasi tres-cents quilos de producte. Seguint aquesta dinàmica de recuperació de l’activitat, el poble celebra, aquest cap de setmana, la festa de Sant Martí amb propostes ben variades i per tots els públics, entre les quals destaca la inauguració de l’exposició Conseqüències del canvi climàtic creada per Gisfera i arribada des de la Diputació de Girona, que inclou la narració del conte El viatge d’Apol·lo «per fer més intel·ligible, de forma prudent, als infants què és això del canvi climàtic», explica l’alcaldessa, Mercè Bosch.

La festa engega motors el divendres amb el correbars organizat pel jovent del Catau. Es fa a l’aire lliure i amb batucada d’acompanyament. Hi participen cinc locals del poble –La Quadra, La Mina, El Forat, La Pau i el Catau (La Sala)– que ofereixen una beguda i quelcom per picar. Bosch explica que per accedir a la Sala hi haurà controladors d’aforaments i de les mesures higièniques.

El dissabte comença amb una mica d’esport, amb una pedalada popular pel poble, promoguda pel Club BTT Senglanassos. Al migdia ja es fa una missa a l’església de Sant Briç de Tapis, veïnat de Maçanet. No és l’única missa de la festa, ja que diumenge també es fa l’ofici a l’església de Maçanet. Dissabte, a la tarda, després de la inauguració de l’exposició, la Principal del Rosselló ofereix una audició de sardanes a la plaça i, a partir de mitjanit, hi ha concert amb La Masovera Barbuda que inclou discjòquei Catau. «Ho fem amb totes les mesures», diu Bosch.

La festa major es tanca diumenge amb la interpretació de tres sardanes a càrrec de la cobla Vila de la Jonquera a la sortida de l’ofici i, ja a les 6 de la tarda, una audició a la plaça.