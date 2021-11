La cobla Osona ha estat l’escollida per obrir, aquest dijous, la festa de Sant Martí de l’Armentera. Es fa coincidint, és clar, amb el dia del patró del poble, jornada en la qual té lloc la missa en honor seu i un concert de sardanes que interpreta la formació. La festa, però, segueix fins diumenge i inclou espectacles infantils, esport, música per joves i, finalment, ball. La regidora de Festes, Meritxell Ibarz, reconeix que fa anys que no programen ball en diumenge «perquè la gent no solia venir». Enguany ho han volgut provar per compensar que el juliol, per la festa de Santa Cristina, la patrona del poble, no se’n va poder fer a causa de les restriccions sanitàries.

Una bona festa major sempre busca complaure a tots els públics, que ningú se’n senti exclòs. Això l’Ajuntament ho ha tingut molt en compte. En aquesta línia, dissabte, a les 6 de la tarda, a la Sala Nova, actua, per primera vegada al poble, la companyia gironina Els Atrapasomnis. «Sempre intentem triar formacions o conjunts Km 0», explica la regidora. En aquesta ocasió, el grup, nascut el 2013, és de la Cellera de Ter. Una hora abans de l’actuació, el camp de futbol acull un partit de futbol entre el grup local i el CF Sant Llorenç de la Muga.

Al mateix camp de futbol, però a les 8 del vespre, el jovent podrà gaudir amb l’actuació dinàmica i participativa del quartet Els Perduts de Sant Esteve de les Roures, un grup de Pont de Molins que ha escollit el mateix jovent del poble que s’han volgut sumar així a participar de la programació. La nit la tancarà una discomòbil al mateix camp de futbol.

Sense trencada d’olles

Quelcom que ha calgut fer caure del programa i que la regidora lamenta profundament és la tradicional trencada d’olles. La impossibilitat de preveure, mesos enrere, si podrien o no fer la festa major, no els va permetre fer la comanda a temps de les olles. «Ens dol no fer-la i ho tindrem pendent», afirma rotunda Ibarz. El cert és que les 150 olles que es fan servir cada any, s’elaboren expressament per la festa. Són un producte de proximitat i fet a mà.

Com a contrapunt, diumenge la Sala Nova torna a vestir-se de gala per rebre La Montecarlo. No és una formació nova per als veïns de l’Armentera, ja que ja havien actuat anteriorment al poble. El que sí que és una novetat és viure un concert i ball en el darrer dia de la festa major de tardor. L’alcaldessa espera que el públic respongui. «Sembla que la gent té ganes de sortir, veurem», conclou.