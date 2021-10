La Setmana del Turisme Industrial és una oportunitat per conèixer de prop “com es fan les coses” i descobrir, de mà de la Xatic, què fa que el turisme industrial sigui tan diferent, sostenible i proper. Enguany la sisena edició es celebrarà del 23 al 31 d’octubre de 2021.

Des de l’Ecomuseu Farinera s'han organitzat diferents activitats per acostar al públic el patrimoni industrial de la vila. En primer lloc, el dissabte 30 d’octubre hi haurà la visita guiada teatralitzada: La revolució de la farina. Diferents personatges i de manera còmica endinsaran en la història del pas del vell molí a farinera, amb l’arribada del sistema austrohungarès de mòlta que va permetre obtenir farina completament blanca i fina.

L’activitat es realitzarà a les 17 hores i cal reservar placa al 972.250.512 o informació@ecomuseu-farinera.org. El preu és de 7€ i de 4€ pels infants de 6 a 14 anys.

I el mateix dia, a les 18 hores s’inaugurarà l’exposició temporal: Els cants de la canya. Aquesta és una mostra organitzada per l’Institut d’Estudis Empordanesos en el marc del III Congrés de l’Espai Català Transfronterer, on es van treballar els temes de la canya per música i la música amb canya.

L’exposició fa un repàs des de l’obtenció de la canya al canyer fins a la transformació de la mateixa per tal d’obtenir les canyes o inxes que s’utilitzen a l’embocadura de diferents instruments musicals, tant d’orquestra com tradicionals.

A les vitrines s’hi poden veure materials originals cedits per diferents tallers que es dediquen o s’han dedicat a la transformació de la canya per música, com ara Medir SL de Palamós i la desapareguda casa Monser de Vila-sacra, o inxes fetes a tallers artesanals, com ara els dels músics Joan Roca i David Antius.

I finalment, el diumenge 31 d’octubre podreu gaudir de la visita guiada Enfarina’t. Una visita que permet conèixer com es fa la farina amb els sistema austrohongarès i fer un tastet de productes del territori: Cervesa Rufa (als menors s'oferirà suc) i Pa de la Tramunta. Cal reservar prèviament al 972.250.512 o informació@ecomuseu-farinera.org. El preu són 5 euros.

Xatic

El Club Xatic és una iniciativa de la Xarxa de Turisme Industrial de Catalunya per aglutinar les persones interessades en el turisme industrial, i oferir-les-hi un seguit d’avantatges en serveis i productes turístics.