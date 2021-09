Passejar per les vinyes, collir i trepitjar raïms o tastar el most són algunes de les propostes que aquests dies omplen de valor el treball dels viticultors i elaboradors en el paisatge de la DO Empordà. Si t'agrada l'enoturisme deixa't portar per l'Empordà, perquè L'Empordà és Terra de Vins. Però saps quants viticultors hi ha en el territori de la Denominació d'Origen? Coneixes la ubicació de cada celler? En aquest mapa, t'oferim la DO Empordà en xifres: