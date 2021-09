El Paratge Natural d'Interès Nacional de l'Albera ha programat per a aquest diumenge, 26 de setembre, la sortida Estanys de la Jonquera: Itinerari megalític, per descobrir les basses que formen part del paisatge característic del peudemont alberenc. Els estanys tenen un gran interès ecològic perquè durant el període humit, sempre curt, són un esclat de vida amb plantes i animals adaptats a aquest medi efímer. En els entorn immediats dels estanys de la Jonquera hi trobem, a més a més, una sèrie de monuments megalítics. L'itinerari dura dues hores i mitja (de 10 a 2/4 d'1) i per participar-hi cal reservar plaça al correu pninalbera@gencat.cat.