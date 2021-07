El Fliteboard o E-foil és una planxa tipus surf amb un hidrofoil equipat amb motor elèctric que us permetrà navegar en un mar de sensacions increïbles. Aquesta innovadora modalitat nàutica que ofereix Funtastic Empordà a l’Escala, no requereix d’una embarcació que ens remolqui a diferencia d’altres esports similars.

«Pel que fa als esports nàutics, el Fliteboard és l’experiència definitiva. Volareu mentre navegueu, sense fum, sense olors, sense sorolls… La sensació de pau i llibertat és màxima, us sentireu eufòrics i pot arribar a generar addicció, en el sentit positiu del terme», expliquen els promotors de l’activitat.

Imagineu-vos una embarcació que vola suaument per sobre de l’aigua a velocitats estimulants i no depèn del vent ni de les onades. Una embarcació tan sensible, que fins i tot els moviments més subtils provoquen girs o variacions en l’altura de vol, proporcionant una llibertat d’expressió infinita.

Es tracta d’una embarcació que combina l’eficiència dels hidrofoils, amb l’última tecnologia en bateries i vehicles elèctrics que et permetrà gaudir d’una navegació ràpida, neta, silenciosa i potent com mai havíeu experimentat. Amb energia neta, respectant el medi. Això és Fliteboard.

Funtastic Empordà és una empresa en constant evolució des de 1978. Si voleu posar a prova la vostra destresa com a navegants, skaters, surfistes o wake boarders, o senzillament teniu ganes de provar quelcom nou, només cal que us hi poseu en contacte:

Funtastic Empordà

TELÈFON: 603 575 109

WEB: www.funtastic.cat