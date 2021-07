L’Armentera, racó de bellesa i tranquil·litat, presenta uns escenaris únics, d’imprescindible visita. Són indrets que corprenen a tothom que els veu. Per exemple, un dels racons que enamora a tothom és l’Església de Sant Martí. L’actual temple parroquial és una construcció del segle XIX, d’estil neoclàssic. Malgrat això, encara presenta restes de l’edifici anterior, una església romànica dels segles XII-XIII. Realment, aquest és un palau religiós digne d’admirar. És un edifici senzill, sense gaire ornaments exteriors, però amb molta presència. Ara bé, si entreu a l’interior, podreu gaudir d’unes pintures úniques, com ho són les de Joan B. Panyó, i on es representen els quatre misteris del Rosari.

Un altre indret d’indispensable visita és el riu Fluvià. El camí vora el riu és una ruta de fàcil accés, de terra, molt ample, que permet fer-lo caminant i, fins i tot, en bicicleta. Per als forans, un dels punts per accedir-hi és des del camp de futbol del poble. Des d’allà es pot accedir a la ruta que està totalment senyalitzada, ja que hi passa una etapa del Pirineus, una ruta verda que uneix França i l’Estat espanyol a través dels Pirineus. Des d’allà, el caminant pot anar en direcció a Ventalló o cap al club nàutic de Sant Pere Pescador on pot optar per agafar un caiac i baixar tot el recorregut pel riu.

I un altre espai d’obligada visita és el Molí Fariner de l’Armentera. Aquest és un edifici del s. XVI-XVII, notablement ben conservat. Ubicat a la riba del Fluvià vell, que era navegable fins al mar, i a l’antic camí romà que porta d’Empúries a l’Armentera, aquest va ser propietat dels comtes d’Empúries. De fet, diuen que va ser el més important del comtat. La seva història no va estar exempta de successos. El vell molí va ser destruït durant la guerra de Successió, el 1714, però va ser reconstruït el 1733. El 1790 va ser remodelat de nou a causa d’unes riuades i va estar en funcionament fins a la segona meitat del segle XX. Restaurat modernament, actualment és un restaurant que preserva en el seu interior part de l’antiga maquinària.

I per finalitzar la ruta per l’Armentera, també és una bona pensada visitar els Aiguamolls de l’Empordà, diferents estancs d’aigua dolça i dunes, i on es pot descobrir una reserva amb abundància d’espècies d’aus migratòries i flora de la zona.

L’Armentera és paisatge, cultura i bellesa. Deixaràs que t’ho expliquin? Visita l’Armentera 365 dies l’any, i més ara, que s’apropa la seva festa.