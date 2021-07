Després d’un any complicat, el parc aquàtic Aquabrava de Roses ha obert novament les portes i ho ha fet inaugurant una zona d’atraccions batejada amb el nom d’Aquaxjump on els visitants podran posar a prova les seves emocions i experimentar una pujada d’adrenalina única. L’espai compta amb diferents tobogans de salts de diversa dificultat o atreviment, començant pel groc, seguint pel taronja i si encara som més atrevits acabant amb el vermell. D’aquesta manera la dificultat i l’emoció van en augment.

Trobarem també un mur de salts, el «Jungle jumps» de tres alçades diferents: començant per 2’5 metres, seguint per 3´5 i pels més atrevits el de 5 metres!! que inclou també una sorpresa final. Però les emocions extremes no s’acaben aquí, ja que el parc té dos tobogans per utilitzar amb flotador on es pot experimentar una caiguda lliure i sorprenent i per baixar en espiral amb una alguna que altra sorpresa extra que no es pot desvetllar i que s’ha d’experimentar en primera persona.

Es tracta d’una novetat a nivell nacional i una zona super atrevida i extrema que només es pot trobar al parc Aquabrava de Roses. Els visitants podran descarregar una bona dosi d’adrenalina, posar a prova les habilitats més agosarades, experimentar emocions, cridar, riure i, sobretot, gaudir al màxim! I per aquells que no s’atreveixin a provar-la, cap problema, veure saltar a la resta de la gent també forma part de l’espectacle. La zona és apta per adults i nens i nenes a partir de 16 anys.