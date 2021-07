L’Hotel Castell d’Empordà ha estrenat l’espai Da.lí d’Empordà, un lloc únic, ubicat sobre un turó, on hostes i visitants poden gaudir d’una refrescant capbussada en la seva espectacular piscina chill-out de luxe i assaborir un deliciós àpat amb increïbles vistes a la vall empordanesa. És el lloc ideal també per gaudir d’atractius còctels al ritme d’animats discjòqueis, mentre s’és un testimoni privilegiat de la màgia d’unes postes de sol increïbles.

Al nou Da.lí d’Empordà, és possible descansar i festejar en un mateix dia. Una barreja perfecta de contrastos visible també en la decoració de l’espai, on el captivador entorn clàssic del castell ha influït en el disseny contemporani tant dels interiors com dels exteriors, que presenten una combinació d’elements icònics i colorits del gran artista Salvador Dalí, amb atractius tocs de rosa, vermell i daurat, que contrasten de manera sorprenent amb l’arquitectura del monumental castell i es combinen a la perfecció amb la vista impressionant de la vall de l’Empordà. Una vista de la qual es pot gaudir en la millor companyia durant tot el dia, des de l’alba fins al capvespre.

Aquesta exclusiva experiència està disponible els mesos de juliol i agost. De dijous a diumenge, la Sunset Terrace Experience és la millor proposta per gaudir del relax estival. El millor moment per refrescar-se amb un còctel i d’explorar les delícies culinàries disponibles a Castell d’Empordà, a través d’una selecció de delicioses tapes i plats.

El territori inspira el xef Yuri Hovius a idear plats selectes basats en els productes frescos locals, per al Restaurant Drac de l’hotel, que ofereix una curosa carta basada en la interpretació dels plats clàssics.

Un castell del segle XIV

El Castell d’Empordà segueix en peu des del 1301 com a testimoni de la història i exerceix actualment de vetllador de l’herència cultural d’Espanya. El monument s’entrellaça amb el paisatge rural català des de fa més de set segles. Ha estat magníficament restaurat i convertit en un hotel pel seu actual propietari, Albert Diks, el qual assenyala: «La història mor si no es pot reviure».

Així, la propietat conserva una preciosa capella de l’any 1600, juntament amb valuoses obres artístiques que decoren els espais, com el model a escala més gran d’Europa de la batalla de Waterloo, amb 2.000 soldats i 500 cavalls de plom pintats a mà. L’Hotel Castell Empordà és un allotjament casual-chic de 4 estrelles.