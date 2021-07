Per conèixer a fons la ciutat, l’àrea de Turisme de Figueres proposa una sèrie de visites guiades i itineraris culturals de programació setmanal. La més sol·licitada és la Ruta Dalí, que recorre els espais més singulars vinculats a l’artista. Aquest estiu, a més, cada nit trobareu façanes il·luminades amb obres del geni i fotografies de tamany natural en els seus espais més emblemàtics.

També és molt recomanable la visita guiada a l’església gòtica de Sant Pere, amb vestigis romànics. Val la pena pujar al campanar per gaudir d’unes vistes espectaculars de Figueres. Tampoc us podeu perdre la visita al castell de Sant Ferran, la fortalesa més gran d’Europa del s.XVIII i un prodigi de l’enginyeria militar de l’època.

Per conèixer de primera mà els excel·lents productes locals i la seva tradició culinària, hi ha programats diversos itineraris enogastronòmics, que inclouen degustacions de plats tradicionals i d’avantguarda maridats amb vins de la DO Empordà. L’efervescència de Figueres es percep especialment en el mercat setmanal, a la Rambla i als bars i restaurants del centre històric. És una zona perfecta per passejar, que acull una oferta diversificada de comerços basats en la qualitat i en el tracte familiar.