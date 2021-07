Fa temps que a Navata hi havia ganes de posar en valor la petjada medieval de la vila. La primera acció va ser, tot resseguint el traçat antic de la muralla, la instal·lació de divuit panells informatius que marquen des de les antigues portes de la ciutat emmurallada fins als pous que existien o el carrer Perolers, tot evocant vells oficis. Ara, l’Ajuntament ha encarregat a l’empresa Educart el disseny d’una visita guiada que es fa gratuïtament cada primer diumenge de mes a les 11 del matí.

La guia professional i veïna del poble, Roser Raluy, és qui s’encarrega del guiatge. També qui ha dissenyat la proposta per endinsar-nos-hi d’una manera ben particular: preguntant a la gent més gran què recordaven de quan eren petits, dels jocs, de les festes majors, llegint llibres de memòries farcits d’anècdotes i detalls i, fins i tot, fent recreacions d’aquells jocs. «Vas descobrint històries que acaben lligant el passat amb el present», comenta Raluy. Preguntant per la tipologia de les pedres, per exemple, va descobrir l’existència de llambordes de Barcelona, fetes amb basalt, al carrer de la Muralla que es van col·locar durant una reforma.

El nucli urbà de Navata va néixer al voltant de l’antic hospital que es va fundar a prop d’un camí medieval molt transitat, que anava de Figueres a Besalú. Petits habitatges i indústries s’establiren al seu entorn. «Navata és un lloc fantàstic per viure però poc conegut més enllà de qui hi viu o ve de visita», afirma Raluy tot reconeixent que aquesta història medieval «és una oportunitat per conèixer-la, per saber per què s’emmuralla, que ja tenia mercat el segle XIV i fira des del XVI». L’espai estratègic que ocupa justifica tot això. Raluy reconeix que Navata no té un monument remarcable, però no oblida que l’església preserva unes pintures molt importants.

Per fer la visita –la propera és aquest diumenge– cal inscriure’s trucant a l’Ajuntament (972 565 004) o enviant un correu a navatavisitesguiades@gmail.com. El punt de trobada és el portal dels Valls, davant la Fundació Casamor.