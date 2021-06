Castelló d’Empúries és un dels referents agrícoles ancestrals de l’Empordà. La pagesia ha estat, durant molts anys, el motor econòmic del municipi. Aquest fet és visible en els carrers i places del poble, on no falten elements i noms que recorden aquesta realitat. En són testimoni d’aquest món rural les masies i cortals que s’escampen als quatre vents i que formen part del paisatge històric de Castelló.

Els camps i horts han estat modelats, durant segles, en un entorn humit que ha tingut com a artèria principal el riu la Muga i els diferents estanys que envolten la part habitada, especialment els de Vilaüt.

Aquesta ruralitat ha trobat un camí d’entesa amb la presència de l’espai protegit del Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà, una important zona humida, a mig camí entre la Camarga francesa i el Delta de l’Ebre.

Castelló d’Empúries i Empuriabrava van de connector entre els diferents espais naturals d’un parc carregat de vida i en el qual trobarem molts camins i rutes senyalitzades que ens permetran gaudir de la seva exuberant biodiversitat.

A peu o en bicicleta, aquestes rutes ens faran conèixer paisatges increïbles en les quals aus emblemàtiques, com la cigonya, o mamífers, com la llúdriga, hi viuen de manera permanent. L’espai EmpordàNA’t de la Farinera de Castelló i el centre d’informació del Cortalet, als Aiguamolls, ens ajudaran a conèixer millor aquest paradís.

NATURA