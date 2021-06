Castelló d’Empúries i Empuriabrava són l’epicentre del lleure i el referent per a la gent de tota la comarca de l’Alt Empordà i la seva àrea d’influència. L’oferta d’activitats és molt extensa i abasta totes les temporades de l’any. I encara que aquest fet sigui conegut, cada visita al municipi permet obrir la porta a la descoberta d’una activitat nova que ens farà gaudir de bons moments.

Al costat de les instal·lacions i les activitats promogudes per l’Ajuntament, hi ha un bon nombre d’empreses que ofereixen els seus serveis per al lloguer i utilització de tota mena de vehicles i equipaments, com les bicicletes convencionals i elèctriques, els segways, els patinets en les seves diferents versions, les motos d’aigua i les embarcacions de totes les eslores possibles. En aquest apartat, també hi ha centres per a aconseguir la titulació nàutica i l’Escola Municipal de Vela Empuriabrava Sailing, ubicada a la desembocadura de la Muga. En aquest centre podreu aprendre a navegar o portar els vostres fills per a participar en els seus casals i cursats.

L’equitació forma part també d’aquest ampli catàleg. I per als amants de l’adrenalina automobilística, Empuriabrava té en el seu kàrting una proposta molt reconeguda en circuit tancat i segur. Mini-golf, pitch & putt i bowling estan a l’abast dels qui volen donar un cop encertat en un ambient tranquil. I per tranquil·litat la que es respira en el Butterfly Park de la Mugueta, un paradís tropical per a tota la família.