La singular situació geogràfica de Castelló d’Empúries, al cor de la badia de Roses i en un punt destacat de la plana empordanesa envoltat d’espais naturals, fan d’aquest municipi una de les puntes de llança de l’oferta turística de la Costa Brava nord. L’Ajuntament té molt en compte aquest fet a l’hora de posar en pràctica les seves polítiques de sostenibilitat i respecte cap al medi ambient, començant per les que està aplicant progressivament pensant en el benestar de la seva població estable i la de pas.

Des de fa temps, l’Ajuntament ha fet una aposta decidida pel transport públic que connecta, durant tot l’any, els diferents nuclis del municipi. L’oferta s’incrementa aquest estiu amb un autobús llançadora que, entre el 15 de juliol i el 15 d’agost comunicarà directament Castelló i Empuriabrava. L’empresa concessionària del transport públic, Estarriol Bus, està plenament sensibilitzada amb la sostenibilitat, fins al punt de ser la primera entitat privada de transport de viatgers a Catalunya que ha incorporat un vehicle que funciona amb gas natural comprimit. El consistori també dóna exemple en aquest camp de la mobilitat, ja que tots els vehicles dels diferents serveis públics, inclosa la policia local, són híbrids.

Amb més de setanta quilòmetres senyalitzats de carril bici i una alta connectivitat amb les diferents xarxes de vies verdes, Castelló d’Empúries és un exemple d’aprofitament del territori per a impulsar-ne un ús responsable per al lleure i la salut de les persones. «La xarxa de carrils bicis i els itineraris són elements bàsics del nostre municipi. per això treballem amb altres entitats, com el Consell Comarcal de l’Alt Empordà o la Diputació de Girona, per a seguir millorant i engrandint l’oferta», expliquen l’alcalde Salvi Güell i la regidora de Turisme Xon Hugas.

I tot plegat amb un augment constant de la consciència de protecció de l’entorn amb un aprofitament raonable dels seus recursos. La nova configuració del passeig marítim d’Empuriabrava, amb el maridatge de serveis de restauració amb els equipaments de lleure i la protecció dels sorrals amb vegetació autòctona, són un bon exemple d’aquesta voluntat municipal que també té la mirada posada en facilitar l’arribada i l’estada dels visitants i clients. L’acabament de la concessió de l’aparcament regulat i l’alliberament de pagament de la zona blava, sobretot a primera línia de mar d’Empuriabrava, en són un bon exemple. En conjunt, com veureu a les pàgines posteriors, Castelló d’Empúries i Empuriabrava us esperen amb els braços oberts per a compartir amb tots vosaltres la seva variada oferta de natura, activitats i esports, patrimoni, comerç i gastronomia.