Castelló d’Empúries és un municipi singular, amb molta història i amb una marcada vocació de servei cap als seus visitants. L’oferta d’allotjament és àmplia i variada, amb un destacat accent d’hospitalitat que s’allunya de la massificació d’altres indrets i que busca en la qualitat la seva principal targeta de presentació. Castelló d'Empúries i Empuriabrava és, sobretot, una destinació segura, amable amb el visitant i de marcat ambient familiar.

La marina residencial i els diferents sectors de la resta del municipi, són els espais que han escollit persones vingudes d’arreu del món per a fixar-hi la seva primera o segona residència. La multiculturalitat és present a tots els racons del municipi encara que aquest manté les seves arrels i tradicions empordaneses, tal com ho demostren les nombroses activitats que se celebren en el transcurs de l’any.

«Tenim una oferta d’allotjament de primer nivell, liderada per empreses i professionals que coneixen bé el seu ofici i que han anat adaptant els seus equipaments a les necessitats dels clients en tots els aspectes», expliquen l’alcalde Salvi Güell i la regidora de Turisme Xon Hugas.

A Empuriabrava hi trobareu els hotels Port Salins, Castellblanc, Ampuria Inn i Sílvia, a més de l’Hotel i Apartaments Xon’s Platja i els apartaments Comte d’Empúries, Maurici Park i Pierre & Vacances Empuriabrava Marina.

Dins del nucli antic de Castelló, hi ha els hotels Palau Macelli, De la Moneda, Emporium, Canet, l’Hotel hostal Casa Clara, la pensió El Racó de Castelló de Can Rebarter i els apartaments Can Gaita i Can Gibert.

Tots aquests allotjaments estan registrats oficialment en les seves respectives especialitats i han fet importants inversions, aquests darrers mesos, per a garantir la seguretat i la higiene que permeten combatre la pandèmia.

Pel que fa al turisme rural, vinculat plenament als espais naturals i agrícoles del municipi, destaquen Ca la Caputxeta, l’Eugassada Senillosa i Mas Gusó.

Tanmateix, Castelló d’Empúries i Empuriabrava també gaudeixen de la presència de cinc dels càmpings més reconeguts de la badia de Roses. Quatre d’ells estan situats a primera línia de mar: Laguna, Nàutic Almata, Rubina Resort i Castell Mar. Els dos primers estan ubicats en el tram del Parc Natural dels Aiguamolls comprès entre els rius Fluvià i la Muga. Els altres dos formen part de la zona de la Rubina, també en l’àrea del parc. El càmping Mas Nou està situat entre la capçalera interior d’Empuriabrava i la Mugueta.

«En tots els casos, els responsables d’aquests allotjaments han fet inversions continuades per a tenir-los al dia, oferint tots els serveis que busquen els visitants, des d’una bona connexió a internet, fins al més mínim detall per a fer més agradable la seva estada», afegeixen els responsables municipals.

Un aspecte important a destacar és la facilitat d’accés a tots els equipaments del municipi i la seva bona connexió amb la xarxa pública de carreteres i transport de la comarca. Des de l’Àrea de Turisme de l’Ajuntament, també es posa èmfasi en el fet que «Castelló d’Empúries és un municipi tranquil, amb una oferta d’oci nocturn moderada, sense grans equipaments turístics que generin massificació ni desequilibri, la qual cosa és ideal per al turisme familiar o per a les persones que busquin espais de tranquil·litat per al lleure i el descans».