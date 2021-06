Aquest any, el parc aquàtic Aqua Brava de Roses obre les portes el 10 de juny i la temporada durarà fins al 12 de setembre. L’horari del centre serà cada dia, de les deu del matí a les set de la tarda. Aquest 2021, el complex inaugura una zona d’atraccions Full Adrenaline i la zona rep el nom d’AquaxJump.

Aquest nou espai compta amb diferents tobogans i diferents graus de dificultat o atreviment. Salts efecte Wou! des de diferents alçades, tobogans amb flotadors amb caigudes sorprenents, entre d’altres. Aquesta és una novetat a escala nacional i, segons els responsables del parc, és una zona súper atrevida, extrema, on descarregar adrenalina i posar a prova les habilitats més agosarades dels banyistes. L’AquaxJump és apta per a adults i joves a partir de 16 anys. Aqua Brava es presenta com un autèntic paradís tropical, situat a la Badia de Roses.

A Aquabrava els visitants gaudeixen del dia més sensacional i refrescant de l’estiu envoltats d’una exhuberant vegetació. Hi ha atraccions clau que no es poden deixar de fer: el misteriós Black Hole, l’Octospeed amb les seves 8 pistes ràpides per baixar a un ritme trepidant i molt divertit i a més amb pantalles on surt la velocitat de baixada i qui guanya, la piscina d’onades, amb fins a 7 modalitats d’onades, l’Anaconda, l’Amazones…i la Cobra.

El parc ofereix també serveis de restauració al Restaurant Self-service “El Patio”, a la Pizzeria Hamburgueseria Aquaburguer, amb menus des de 8 euros. Hi ha bars, botiga de regals, consigna, servei de tumbones, oficina d’informació turística, terrasses amb agradables vistes, wi-fi i aparcament gratuït.