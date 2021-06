El subdirector de Protecció Civil, Sergi Delgado, ha demanat aquest dimarts a la ciutadania que no aprofiti les platges sense supervisió per fer aglomeracions durant la revetlla de Sant Joan. Durant la presentació de l'obra de teatre 'A foc lent' per difondre recomanacions als joves per a la nit de Sant Joan, Delgado ha dit que la principal recomanació és evitar aglomeracions, i per això han demanat als ajuntaments que supervisin o tanquin les platges, tot i que ha reconegut que alguns consistoris no tenen prou efectius per fer-ho. "No ho deixem tot als ajuntaments", ha demanat en una crida a la responsabilitat. Ha recordat la perillositat de l'ús d'hidrogel i mascaretes amb la pirotècnia i ha demanat fer foguerons en comptes de fogueres.

Demà dimecres 9 de juny, a les 11 hores, es retransmetrà en directe (en streaming pel canal de Youtube del Departament d’Interior) l’obra de teatre “A foc lent” que té l’objectiu d’acostar als infants i joves els principals consells d’autoprotecció per a una revetlla segura també en pandèmia. L'obra la representarà la companyia de teatre Milnotes i tindrà una durada aproximada de 30 minuts.

Aquesta peça teatral s’emmarca dins la campanya “Revetlla segura” que la Direcció General de Protecció Civil (DGPC) porta a terme cada any i que s’adreça a les escoles/instituts catalans. L’activitat serà gratuïta i no cal inscripció prèvia ja que es podrà veure en directe des del canal Youtube del Departament d’Interior.

A més a més, la DGPC ha creat una pàgina web des d’on es podrà veure la retransmissió en directe i que es podrà consultar clicant el següent enllaç: interior.gencat.cat/revetllaescola

Posteriorment, a la mateixa web l’obra estarà disponible enregistrada per tal que cada escola pugui projectar-la d’acord amb la seva agenda escolar. L’obra està pensada per a escoles i entitats de lleure i qualsevol altra que treballi amb joves.

Entre alguns dels aspectes que surten al llarg de l’obra hi ha el recordatori de no posar mai petards dins d’ampolles ni llançar-los prop de zones forestals o contra ningú; no encendre petards dins les cases, o que no s’han de cremar papers a les fogueres, entre altres.

L’obra de teatre ‘A foc lent’ es representa des del 2016, i des de llavors s’han fet una cinquantena de representacions a diversos municipis catalans i l’han vist al voltant de 6.800 alumnes. Al llarg d’aquests anys l’han representat dues companyies de teatre: Filomena teatre (2016-2017) i Milnotes teatre (2018 a 2021). El 2019, que va ser el darrer any que l’obra es va fer de manera presencial, la van veure més de 2.000 alumnes de 10 municipis.

Paral·lelament a la representació d’aquesta obra de teatre, Protecció Civil ha recollit en un document les pautes per als ajuntaments per l’organització de la revetlla de forma segura tant pel que fa a l’ús del foc i la pirotècnia com pel que fa a les mesures Covid-19.