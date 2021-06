L’equip de Govern de Roses està treballant amb profunditat l’aprofitament dels recursos que ofereix el territori. El regidor de Turisme, Fèlix Llorens, té clar des de fa temps que «vivim en un espai privilegiat i cal que ho aprofitem per a donar-ho a conèixer en la mesura del possible». Un d’aquests aprofitaments està vinculat al ciclisme i la gran quantitat de camins i senders que té la comarca, en general, i el terme de Roses, en particular.

Fruit d’aquest treball, Turisme de Roses ha activat en el seu portal www.visit.roses.cat, la nova proposta «Ride Roses», amb informació detallada sobre nou rutes per conèixer Roses i el seu entorn practicant ciclisme. Les rutes són aptes per a diferents modalitats de ciclisme: tres rutes de BTT, tres de bicicleta de carretera i tres de rutes gravel (que combina BTT i carretera).

Segons la regidoria, «totes les rutes han estat dissenyades per professionals d’aquesta disciplina i validades pels diferents municipis i parcs naturals per on transcorren», la majoria de les quals passen pel parcs naturals del Cap de Creus i els Aiguamolls. Les rutes estan disponibles en català, castellà, francès, anglès i alemany amb arxiu GPX per descarregar.