El Museu del Circ de Besalú ofereix dues entrades al preu d’una als subscriptors del Setmanari de l’Alt Empordà. Podràs passejar per les arts del circ, els seus orígens, la seva història i evolució. A través d'un recorregut per les diferents disciplines, veuràs la història dels 250 anys de circ. Et transportarà a un món màgic a través de les sales de l'antic convent benedictí de Sant Pere, les mil·lenàries acrobàcies xineses al Cirque du Soleil i els joglars de l'edat mitjana.

Aquesta promoció és vàlida pels dijous i divendres, d’11.00 h a 19.00 h. Per accedir-hi, només s'ha de presentar la targeta del Club del Subscriptor a la taquilla.