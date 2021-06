L'Associació de comerciants i Empresaris de Castelló d’Empúries ha presentat el Vermut, que tindrà lloc el proper diumenge 13 de juny a la Llotja. A la presentació hi han assistit Helena Solana, regidora de promoció econòmica de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries; Carla Güibas, presidenta de l’Associació de Comerciants i Empresaris de Castelló d’Empúries; i Anna Colomer, del Restaurant Portal de la Gallarda, i Josep Ma Ferraz, del Xiringuito Escribà, com a representants de la restauració del municipi.

El vermut comptarà amb la participació de 9 establiments associats que oferiran tapes amb consumició inclosa per només 3 €. Durant l’acte hi haurà diferents actuacions musicals i de dansa. A quarts d’onze del matí s’obriran les portes amb l’actuació de Soniquete Estudio, una escola de dansa i flamenc del municipi que farà una demostració de diferents disciplines. A partir de les 11 h tindrà lloc l’actuació del grup de jazz Covertrons Trio!.

L’aforament quedarà limitat al nombre de taules i cadires que estaran repartides per tres espais diferents: la plaça Joan Alsina, la Llotja i el paller de Can Malino. D’aquesta manera una vegada s’hagi omplert quedarà tancat l’accés als espais. Cada restaurant o bar vendrà les seves tapes, preparades especialment per a l’ocasió, que els assistents consumiran cada un a la seva taula.

El mateix dia, l’associació també repartirà bosses amb el disseny de primavera de la campanya #Shoppingcastelloempuriabrava impulsada per l’Ajuntament, reservades per a l’ocasió. Des de l’associació s’ha animat a la gent a sortir al carrer tot recordant l’èxit de la primera edició del vermut del 2019.