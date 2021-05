Roses no ha volgut renunciar, un altre any, a la Fira de la Rosa. Ha calgut adaptar-la, però, a la situació actual per garantir la seguretat del públic assistent. Així, tal com explica Fèlix Llorens, regidor de Promoció Econòmica, han fet caure del programa totes les activitats a l’aire lliure, perquè «no es poden controlar», i han optat per centrar-se en un muntatge floral amb múltiples varietats de roses al Teatre Municipal que es podrà visitar en un horari molt ampli, des del 4 fins al 6 de juny, i sota reserva prèvia. «Tot i que patim perquè no hi pugui passar tothom, estem molt contents de poder fer alguna cosa i donar resposta a les demandes dels comerciants per animar el poble», valora Fèlix.

Un dia abans que el muntatge Un bosc de Roses, al Teatre, obri les portes, els comerciants rosincs tornaran a desplegar la seva creativitat al carrer Pi i Sunyer amb la tradicional confecció i exposició de les catifes de Corpus. Serà el dijous 3 de juny. Fèlix explica que l’Ajuntament «col·labora portant-los les flors aquell mateix dia i els comerciants s’autorganitzen». No és l’únic espai on els visitants podran admirar flors, aquest cop del 3 al 6 de juny. També hi haurà dos espais més: la plaça de l’Església, decorada pels alumnes d’activitats comercials del Centre Escolar Empordà, i la plaça de l’Àngel, on es podrà veure Roda cromàtica, del centre L’Art. També, una cinquantena de comerciants han decidit decorar els seus aparadors. De fet, s’anima la gent a visitar-los, ja que els faran entrega d’un detall.

La Barretuda

Malgrat que la idea és no fer activitats al carrer que generin concentracions, l’Ajuntament sí que ha programat l’espectacle La Barretuda, els dies 5 i 6 de juny, tant matí com tarda. La Barretuda és un personatge que anirà itinerant pels carrers i places amb el seu carretó guarnit i el seu acordió per omplir de flors i músiques.

La Fira també inclou dues campanyes gastronòmiques, del 3 al 13 de juny: la 1000 Roses a Roses, amb disset restaurants adherits, i la de còctels d’inspiració floral, amb dotze restaurants i bars. «La podem fer gràcies a la implicació dels restauradors», comenta Fèlix, que explica que ja es comença a veure més moviment de visitants pel poble «i sembla que l’estiu serà bo». Malgrat tot, molts hotels encara no han obert, tot i que els que ho han fet ja estan fent «molt bona ocupació de dijous a diumenge».

Dins el marc de la Fira, també s’impulsa el 9è concurs d’Instagram, sota el hastag #firarosa2021. El jurat del concurs valorarà l’originalitat, la qualitat tècnica i l’adequació a la temàtica de les fotografies compartides. Es triarà una imatge i el seu autor o autora guanyarà 300 euros.

Disset restaurants tornen a convidar mil dones a degustar el Menú de la Rosa

Quan va començar la Fira de la Rosa, una de les revelacions del seu programa va ser la campanya gastronòmica batejada 1000 Roses a Roses. Amb aquesta es feia una crida a totes les dones que s’anomenessin Rosa, Roser, Rosó o derivats i compostos a degustar el Menú de la Rosa. L’èxit va ser aclaparador. Enguany, després d’un any pandèmic, es recupera la campanya amb disset restaurants a bord: Avenida; Bitàkora, Bodega la Gallega; Ca la Valeria; Can Cervera; El Mirador de l’Almadrava; El Trull; L’Àncora; L’Estrop; La Deliciosa; Rocamar; Roc Fort; Sa Brasa; Sentric; Tramonti Platja i Trinitat.

La proposta es fa del 3 al 13 de juny, però cal reservar el val d’invitació del 26 de maig al 13 de juny. N’hi haurà fins a arribar al miler. Es pot fer a través del web firadelarosa.cat, per telèfon al 618 545 874 o personalment a l’Oficina de Promoció Econòmica, on també s’han de recollir els vals.