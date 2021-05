Òmnium Cultural i el Museu del Joguet organitzen, divendres a les set de la tarda, la presentació dels darrers llibres de Pol Guasch, qui ha estat notícia pel punyent discurs que va fer per la diada de Sant Jordi. Guasch presenta a Figueres Napalm al cor, guanyadora del darrer Anagrama de novel·la, i La part del foc, premi de poesia catalana Josep M. López- Picó. Durant l’acte, que es fa al terrat del museu o a l’interior en cas de mal temps, Guasch conversarà amb Lourdes Godoy, professora de llengua i literatura catalanes. Per accedir-hi, cal inscriure’s prèviament trucant al telèfon 972 504 585.

Per una altra part, el filòsof i artista Luis Izquierdo-Mosso (Sestao, 1954) presenta el seu llibre 20 toneladas, divendres al

Cercle Sport Figuerenc. El volum, editat per Lapislatzuli, és un viatge per tota la història de l’art modern o, com s’avança, «per a totes aquelles obres que ens remouen les idees més assentades que teníem sobre l’art». Sobre el llibre, que porta un subtítol prou orientatiu que resa Arte contemporáneo para turistas, en parlarà la curadora en cap del Centre d’Estudis Dalinians, a la Fundació Gala-Dalí, la figuerenca Carme Ruiz. Per assistir-hi, ja que l’aforament és limitat, cal fer reserva prèvia enviant un mail a info@lapislatzuli.com.