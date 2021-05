El contacte amb la natura, la llibertat i la tranquil·litat que s'hi respira són les grans característiques del càmping Nàutic Almata, situat en el cor del Parc dels Aiguamolls. Les instal·lacions conviden a sortir de les aglomeracions a la recerca d'un espai de desconnexió, deixant enrere tots aquests mesos en què hem hagut d'estar tancats.

El càmping Nàutic Almata està situat en uns camps d'antics arrossars. Des de la carretera que uneix Sant Pere Pescador amb Castelló d'Empúries, fins a arribar a l'entrada, un camí voreja el parc. Gairebé dos quilòmetres d'albirament d'ànecs, cigonyes, flamencs, cavalls i altres espècies d'ocells que et traslladen a un món ple de màgia. Ja en el càmping, el verd de la naturalesa i els canals que desemboquen en el riu Fluvià són els protagonistes. És un lloc geogràficament aïllat, limitat al nord pel parc natural i al sud per la gola del Fluvià. Un indret ideal per a la pràctica d'esports nàutics, l'observació de la fauna i flora autòctona, i les excursions amb bicicleta o caminant.

Les instal·lacions estan situades a primera línia de mar, amb accés directe a la platja de la badia de Roses. Als canals, hi ha més de 100 amarraments per a embarcacions de fins a set metres, amb sortida des del riu fins al mar.

El càmping disposa, entre altres serveis, un indret amb piscines, una zona esportiva, supermercat, beach club, parcs infantils, botigues, zona de massatges, animació infantil, activitats nàutiques, espectacles musicals i consulta mèdica.

Una menció especial mereix la gastronomia que ofereix el càmping amb sis espais de restauració. A l'àrea de la piscina hi ha el restaurant principal, especialitzat en menjar mediterrani i arrossos; pizzeria, creperia, hamburgueseria que farà les delícies dels més joves i a la zona de la platja hi ha un bar restaurant obert tot el dia on es pot menjar una amanida fresca o un increïble kebab, que al vespre es converteix en una zona de reunió amb els amics.

El càmping facilita la pràctica de tota mena d'esports. NÀUTIC ALMATA

Les instal·lacions inclouen ara també un nou espai de coworking. Amb l'arribada del teletreball, les circumstàncies de molts han variat i ara es pot compaginar estar en el cor d'un parc natural, gaudir de la família i atendre qüestions laborals urgents. Per a cobrir totes les necessitats dels seus clients, el càmping dona facilitats per atendre les necessitats de treballar unes hores mentre es gaudeix d'uns dies en la naturalesa. L'espai permet que puguin atendre qüestions laborals i al mateix temps gaudir de l'entorn natural d'aquest lloc emblemàtic.

«Des de l'inici de la pandèmia, hem estat donant voltes a moltes idees per oferir nous serveis als clients que ajudin dins la nova normalitat que ens ha tocat viure i pensem que el coworking en pot ser un», expliquen els responsables del càmping.

Al costat de la platja es poden degustar els millors plats. NÀUTIC ALMATA

Les instal·lacions tenen 800 parcel·les per a tendes, caravanes i autocaravanes, equipades amb tots els serveis, i 12 bungalous amb bany privat i aire condicionat. També hi ha l'opció del glàmping, amb 70 tendes safari, del tot equipades i algunes amb vistes a la reserva natural.

El càmping compleix amb els protocols sanitaris suggerits per les autoritats, per a la prevenció i protecció de la Covid-19. La intenció de tot el personal és que els clients gaudeixin al màxim de les vacances i, dins el possible, oblidin una mica aquests mesos tan durs. Segueixen totes les mesures sanitàries suggerides per les autoritats, de manera que els clients puguin sentir-se en un espai segur. Tots els espais són molt amplis i, amb un aforament del 50%, aquest any més que mai, sigui en parcel·la o en glàmping, el càmping seguirà sent un paradís per a tots els que vulgui anar-hi.

La seva filosofia és la d'un càmping familiar de tota la vida. Tenen molts clients que són ja la tercera generació que els visita, és el seu lloc de vacances de sempre. El càmping Nàutic Almata té com a essència el fet de compartir espais i experiències, conèixer gent i integrar-se amb persones de diferents edats i nacionalitats. Fomenta la vida de naturalesa i a l'aire lliure.

Gran piscina envoltada de zona verda. NÀUTIC ALMATA

És propietat d'una empresa familiar i malgrat ser un càmping gran, té esperit de família, tant per part dels clients com dels treballadors. Darrerament, el càmping s'ha actualitzat en tota la proposta de serveis i ha buscat posicionar-se com un càmping boutique, prestant especial atenció a l'oferta d'entreteniment i gastronomia. Nàutic Almata ofereix paquets especials per a tots els caps de setmana de temporada baixa i mitja.

Nou servei de coworking pensat per compatibilitzar l'oci i el treball

Passar uns dies en un entorn a l'aire lliure, on es pugui compatibilitzar l'oci i el treball. Amb aquest objectiu, el càmping Nàutic Almata inaugura un nou espai de coworking o cotreball, que ofereix als seus clients perquè puguin atendre qüestions laborals i al mateix temps gaudir de la natura. Es tracta d'un espai amb llum natural, aire condicionat, connexió wifi, amb sis despatxos individuals i una taula per fer reunions. També disposa d'una petita sala amb nevera, cafetera i impressora. L'entrada és electrònica per garantir l'aïllament i evitar interrupcions. Es pot reservar per hores, dies, o, si és per llarga estada, setmanes o mesos.

Un nou espai per al coworking. NÀUTIC ALMATA

El càmping Nàutic Almata, es troba ubicat al cor del Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà. A la zona sud, hi ha la gola del Fluvià. És un lloc ideal per a la pràctica de diferents esports nàutics, observació de la fauna i flora autòctona i per fer excursions caminant o en bicicleta. Les instal·lacions estan situades a primera línia de mar, amb accés directe a la platja . Als canals, hi ha més de cent amarraments per a embarcacions de fins a set metres, amb sortida des del riu fins al mar. El càmping ofereix un ampli ventall de serveis, beach club, parcs infantils, botigues, zona de massatges, animació infantil, activitats nàutiques, espectacles musicals i també consulta mèdica.

Les instal·lacions del càmping són perfectes per a la desconnexió real de la vida urbana, per a gaudir del riu, el sol, la platja i la mar. Compten amb una àrea esportiva amb pistes de tennis, pàdel, futbet, petanca i minigolf. En l'àrea de piscines, hi ha una enorme piscina envoltada d'arbres i zona verda. L'entorn és simplement perfecte per gaudir de la vida al càmping amb nens, i gaudir d'unes vacances com les de sempre, en un entorn privilegiat.