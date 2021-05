L'Ajuntament de Castelló d'Empúries posa a disposició dels visitants, cada dia i durant tot l'any, dues oficines de Turisme: una, ubicada a la plaça dels Homes, en ple centre històric, i una altra, al centre cívic d'Empuriabrava. Són, sens dubte, «la segona porta d'entrada» al municipi, l'espai on els visitants poden trobar, durant tot l'any, un equip de professionals que els ajuden i orienten sobre què visitar, les rutes que poden fer, a peu o en bicicleta, així com rebre suggeriments sobre la variada i prestigiosa oferta gastronòmica, d'oci i activitats.

A les oficines, el visitant rep, d'entrada, un mapa per ubicar-se físicament en el territori. Per evitar la manipulació de fullets, a l'exterior de les Oficines de Turisme es poden consultar, en un plafó plastificat, una gran varietat dels serveis que ofereixen les empreses del municipi. Si algun visitant hi està interessat, dins les oficines se'ls fa entrega del fullet concret. Amb aquest material a les mans, pot començar a planificar tot el ventall de possibilitats per fer i veure a Castelló d'Empúries, però també tot allò del que pot gaudir a la resta del mític Empordà. El personal de les oficines és molt eficient i poden atendre els visitants en diferents llengües: català, castellà, francès, anglès, alemany i, fins i tot, una mica de rus i hebreu. Aquesta versatilitat no passa desapercebuda. «La gent ens ho agraeix molt, perquè l'atenció està feta amb molta dedicació», explica la coordinadora de Promoció Turística de l'Ajuntament de Castelló d'Empúries, Margarita Barneo.

A banda de les informacions i suggeriments sobre què fer o què veure, el visitant pot sumar-se a algunes de les sortides que es promouen des de Turisme. La majoria es poden fer sols, sense necessitat d'acompanyament. Per una banda, hi ha les anomenades rutes EmpordàLovers, un servei turístic km0 que proposa descobrir l'Empordà, en petits grups i de forma guiada, amb bicicleta elèctrica de muntanya. En aquest cas, tenen la sortida a Empuriabrava i se'ls connecta amb el Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà fins a concloure la visita al nucli històric de Castelló d'Empúries.

L'Oficina de Turisme d'Empuriabrava, situada al costat del Centre Cívic. GERARD BLANCHÉ

Per una altra banda, des de Turisme de Castelló, proposen diferents rutes de senderisme que porten fins al Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà i la platja de les Llaunes, però que també connecten amb altres pobles de l'entorn. A més a més, s'ofereixen visites guiades per conèixer de més a prop el ric patrimoni cultural de Castelló d'Empúries. Aquestes visites, que estan tenint molt d'èxit entre el públic, inclouen tastets de productes locals, des d'un vi, unes postres o un formatge, quelcom que apropa el visitant a la vida quotidiana del territori.

Empuriabrava, una marina residencial envoltada de natura. JORDI CASSÚ

Cal assenyalar que una part del turisme que visita el municipi és familiar i de proximitat, però també gent jove i grups. Això s'ha aconseguit gràcies a disposar de múltiples propostes que combinen cultura, natura i oci.