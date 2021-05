Castelló d'Empúries és un dels municipis més singulars de la Costa Brava i de Catalunya, per la varietat de la seva oferta turística, natural i patrimonial. Ubicat al cor del golf de Roses, al centre d'una de les badies del club de les més belles del món, resumeix, en els quaranta-dos quilòmetres quadrats, l'essència de la vida mediterrània i la rica història de l'antic Comtat d'Empúries, del qual Castelló en va ser capital a partir del segle XI.

Durant la segona meitat del segle passat, la vila i el seu entorn van viure de ple la transformació d'una societat eminentment agrícola i ramadera cap a un nou model econòmic que incorporava el sector serveis i el turisme. Malgrat aquesta realitat, la vila de Castelló continua guardant el seu caràcter rural en els carrers i les places de l'antic entramat medieval, entre el curs del riu la Muga, els conreus i els estanys que avui formen part de les preuades reserves del Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà. En el front de mar, ara fa cinquanta-cinc anys, es va començar a construir Empuriabrava, la marina residencial més gran i atractiva de la mediterrània occidental.

Entre aquests dos nuclis habitats, s'ha consolidat una dicotomia que reforça el segell de Castelló i EmpuriabravaCastellóEmpuriabrava com a destinació d'acollida preferent del turisme familiar amb un catàleg d'activitats, equipaments i serveis que cobreixen l'oferta per terra, mar i aire més gran d'aquesta part de Catalunya.

Aquest fet el té ben present l'Ajuntament de Castelló d'Empúries, que té enquadrades en una sola regidoria les àrees de Turisme, Cultura i Patrimoni Històric com a mostra de la seva rellevància i transversalitat. «Som una terra d'acollida amb unes possibilitats de gaudir de la natura, el patrimoni i el lleure sense comparació. I a aquest fet hi hem d'afegir una oferta d'allotjament, serveis, comerç i gastronomia que ens permet convidar els visitants a passar uns dies entre nosaltres amb la seguretat que mai oblidaran la seva estada», explica la regidora Xon Hugas, responsable d'aquestes àrees.

Els canals d'Empuriabrava són una porta oberta a tot tipus d'activitats nàutiques. GERARD BLANCHÉ

L'oferta de sol i platja és ben present a primera línia de mar amb els extensos sorrals de la badia de Roses. Fins a ella, hi arriben els carrils bici i les rutes de senderisme que provenen d'altres punts de la comarca, amb especial atenció per al Camí Natural de la Muga i els vials senyalitzats del Pirinexus i el BiciTranscat transfronterer.

Empuriabrava i Castelló tenen una àmplia oferta d'allotjament en apartaments, hotels, aparthotels, turisme rural i cases de lloguer, amb una destacada presència de càmpings de primer nivell, reconeguts per les guies internacionals especialitzades.

Molt ben ubicats

Ubicats en diferents espais del municipi, els càmpings castellonins són establiments d'alta qualitat plenament integrats en el territori, del qual en són defensors i divulgadors. Castell Mar, Laguna, Mas Nou, Nàutic Almata i Rubina Resort formen una punta de llança turística que es complementa amb la resta de l'oferta del municipi. Les empreses que els gestionen inverteixen cada any en la millora de les instal·lacions. Des d'elles, els visitants també poden gaudir del paracaigudisme, el vol en el túnel del vent, el senderisme, les sortides en bicicleta, l'hípica i tots els esports nàutics que ens puguem imaginar, sempre afavorits per un clima amable i un vent que sap inflar les veles quan se surt a navegar, tant a bord d'una embarcació com sobre una taula de windsurf o kitesurf. El rem, la pesca esportiva, el lloguer d'embarcacions sostenibles, la petanca, les acrobàcies a l'skateparc, el bàsquet, el futbol o el rugbi, complementen aquestes opcions que, en molts dels casos, també es poden practicar dins d'aquests mateixos càmpings.

«Qualsevol persona que vulgui passar uns dies en un dels càmpings de Castelló i Empuriabrava s'adonarà, al cap de poc de ser-hi, que la qualitat de l'allotjament està directament lligada a la gran quantitat d'oferta de lleure i natura que hi ha en el municipi i a la resta de la comarca. Som un destí turístic ideal per a les famílies, amb tots els serveis necessaris per a acabar qualsevol estada amb ganes de repetir-la», afegeix la regidora Xon Hugas.

Un connector natural que facilita les excursions i sortides durant tot l'any

La situació estratègica de Castelló d'Empúries i Empuriabrava fan d'aquest municipi un connector ideal per a conèixer i gaudir dels espais naturals que l'envolten, especialment el Parc dels Aiguamolls de l'Empordà, amb tota la seva extensió. A l'Ecomuseu Farinera, hi trobareu la sala Empordana't que divulga els parcs i paratges protegits i la seva biodiversitat, des del cap de Creus fins al Montgrí, el Baix Ter i les Medes, passant per l'Albera i els mateixos Aiguamolls.

Visitants observant els caballs en un dels espais protegits dels Aiguamolls. SANTI COLL

Els càmpings castellonins són un bon punt de sortida i d'arribada per a fer una estada de diversos dies que ens permeti conèixer millor l'abast de tota aquesta oferta ambiental. El pont de vianants sobre el riu la Muga connecta directament amb el centre d'informació del Cortalet i el pas sobre el rec dels Salins permet transitar cap a la Rubina i els estanys de Vilaüt i la Torre Mornau, a peu o amb bicicleta.