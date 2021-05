Castelló d'Empúries és la capital medieval de l'Empordà, un indret que enamora no només pel seu ric patrimoni cultural i natural, sinó també per l'àmplia i variada oferta de serveis, gastronomia i oci posada a disposició dels visitants. La vila resta ubicada al cor d'una de les badies més belles del món, així com del Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà, un ecosistema de gran bellesa i riquesa natural per on relaxar-se i desconnectar. És, doncs, juntament amb Empuriabrava, un indret idíl·lic on passar les vacances, amb espais amplis per passejar i respirar a l'aire lliure, platges grans, cuidades i amb encís i un extens passeig Marítim, ideal per gaudir-lo amb família o en companyia dels amics.

Les possibilitats que ofereix Castelló d'Empúries són nombroses. L'oferta cultural és molt àmplia. A banda dels seus tres museus -Ecomuseu-Farinera, Museu de la Basílica i el Museu d'Història Medieval-, els castellonins senten l'orgull de custodiar un dels temples més importants de la comarca, popularment conegut com la Catedral de l'Empordà. És la Basílica gòtica de Santa Maria on no només es conserva, entre altres, un extraordinari retaule d'alabastre del segle XV, sinó també un imponent orgue del segle XIX, protagonista regularment d'exquisides vetllades musicals. Castelló d'Empúries, però, també amaga altres monuments que no es poden oblidar si es fa una visita al centre històric, com són el rentador públic, el Rec del Molí, la sinagoga antiga, el convent de Sant Agustí, el Palau Comtal o les mateixes muralles. També cal fer esment a la Casa Climent, on es preserva el fons del poeta Carles Fages de Climent.

Castelló d'Empúries, com Empuriabrava, el nexe urbanitzat que la connecta al mar, disposa d'una xarxa comercial de proximitat i de gran qualitat, amb botigues que ofereixen productes del territori. També té una variada i reconeguda oferta gastronòmica que inclou, fins i tot, un restaurant familiar de cuina empordanesa d'autor amb una aclamada Estrella Michelin i Sol Repsol, el restaurant Empòrium.

L'equitació és una de les moltes opcions de lleure que ofereixen Castelló i Empuriabrava. AJUNTAMENT

Un altre dels pols d'atracció de Castelló d'Empúries és, sens dubte, Empuriabrava, una de les marines residencials més grans d'Europa. El seu port esportiu disposa de cinc mil punts d'amarratge, set-cents dels quals són per a transeünts, situats al llarg de vint-i-quatre quilòmetres de canals navegables. De fet, una de les possibilitats que tenen els visitants és descobrir-los amb una passejada en petites barques que es poden llogar i que no requereixen permís de patró.

D'Empuriabrava, s'ha de fer esment especial a les seves platges. Per una banda, l'extensa platja urbana d'Empuriabrava dotada amb tots els serveis així com amb camps de futbol platja, vòlei platja i pistes de futbet i bàsquet. La Rubina és una altra de les platges, aquesta de caràcter natural, situada entre l'estuari del Grau i Empuriabrava. Ubicada dins el Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà, destaca per les seves dunes, la composició paisatgística, la protecció de les espècies vegetals i de la fauna que hi nia. També té espai per als gossos. La darrera és la platja de Can Comes, inclosa en la seva gran part dins la reserva natural integral de Les Llaunes dels Aiguamolls de l'Empordà.

Un escenari inigualable per a una àmplia oferta d'esports nàutics

L'Alt Empordà és una comarca plena d'encís, de llocs per descobrir, de racons on quedar fascinat. I entre tota aquesta fascinació, el mar de la badia de Roses i el cap de Creus es converteix en un escenari inigualable per als amants de la navegació de lleure i de competició. És en aquest golf, membre destacat del club de les Badies més Belles del Món, on s'hi poden desenvolupar totes les pràctiques esportives de vela i rem, des del windsurfing fins al caiac, passant per la vela de creuer, el kite surf, el paddle surf, l'esquí nàutic o el parasailing, entre moltes altres opcions.

Navegants de l'Escola Municipal de Vela. EMPURIABRAVA SAILING

Per a qui vulgui introduir-se en aquest món fascinant, hi ha diverses entitats que agrupen als aficionats a la navegació, com el Club de Vela Golfus, o espais d'aprenentatge, com l'Escola Municipal de Vela Empuriabrava Sailing. A la zona també hi ha diversos clubs dedicats al submarinisme.