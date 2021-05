Cada vegada hi ha més persones que trien el Càmping Castell Mar, situat a la Rubina de de Castelló d'Empúries, per la seva especialització com a Càmping Animal Friendly. Des del 2013, el càmping Castell Mar és el primer de l'Estat espanyol que, a més d'admetre animals de companyia, disposa del primer restaurant amb menú exclusiu per a gossos. La carta és variada i per a cans de totes les edats, incloent-hi un menú per a cadells. Els gossos poden menjar al costat del seu propietari al restaurant. Per tant, no hi ha cap espai especial. Es busca crear un únic ambient on gos i amo se sentin com a casa.

La dutxa per a gossos és també un servei peculiar i es troba just al costat de la de les persones. D'aquesta manera, animal i propietari poden dutxar-se conjuntament quan tornen de la platja de la Rubina. Aquesta platja es troba al costat del càmping i és una de les poques de tot Catalunya que autoritza l'accés i el bany dels gossos. A més, el Club d'Agility del càmping està dissenyat per garantir que les mascotes es diverteixen tant com els seus propietaris durant la seva estada de vacances.

El càmping Castell Mar ha estat pioner a l'estat espanyol en l'acollida d'animals de companyia. LUCIA FUSTER SLUMP

Refugi d'aus

Refugi d'aus El Càmping Castell Mar està situat dins del Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà, un dels refugis d'aus més importants d'Europa. Aquesta privilegiada ubicació permet l'observació d'una gran varietat d'espècies d'ocells. La singularitat, però, és que des del mateix càmping les pots veure de ben a prop. Moltes d'elles, com el torlit, el corriol camanegre,el puput o el camallargues, hi han trobat recés. Repartides per tot el càmping, s'hi troben diverses menjadores i caixes niu, que donen un confortable allotjament als ocells de diverses espècies que es troben a la zona.

Les orenetes també conviuen amb els clients del càmping, regalant-los la bellesa del seu vol i també fent una funció molt útil: són aus que s'alimenten bàsicament d'insectes; es calcula que cada exemplar menja uns 20 mosquits diàriament. Per tant, aquesta concentració d'orenetes es menja milers de mosquits cada dia.

L'observació d'aus és un dels alicients del càmping. XEVI SÁNCHEZ BAUS

I, parlant d'aus, des de la seva reintroducció als Aiguamolls, a finals dels anys 70, el nombre d'exemplars de cigonya ha anat augmentant considerablement fins a arribar a les 90 parelles. Aquells que visiten el parc en aquesta època, poden albirar els seus nius amb els petits pollets. La població de cigonyes ha crescut tant, en els darrers anys, que s'ha anat expandint més enllà dels límits del parc, i resulta fàcil veure-les sobrevolant€

Activitats naturalistes

Activitats naturalistes Durant tot l'estiu, el càmping realitza un seguit d'activitats naturalistes pensades per als nens. D'entre aquestes, destaquen: les sortides ornitològiques, per aprendre a identificar les espècies més pròximes al càmping; el taller d'egagròpiles, per aprendre a classificar els ossos de ratolins, talpons, pardals€ provinents de l'alimentació de rapinyaires nocturns; la captura, la identificació i el mesurament de les tortugues d'aigua que habiten a la bassa del càmping; al mini club, es realitzen diverses activitats de jocs de taula i jocs de natura, i, a més, hi ha La Granja, on els més petits poden recol·lectar els productes de l'hort i donar menjar a les gallines.

Les activitats de natura inclouen la recol·lecció de productes de l'hort del càmping. CASTELL MAR

Enriquiment dels terrenys

Enriquiment dels terrenys Als terrenys de l'entorn del càmping, hi ha alguns cavalls que pasturen lliurement per la zona. Els nens que s'allotgen al càmping s'ho passen d'allò més bé quan s'hi acosten per donar-los menjar, alhora que aprenen a tenir cura d'aquests animals. Per evitar que els excrements dels cavalls es quedin sempre acumulats als mateixos llocs i poder aprofitar-los com a adob, hi ha un galliner mòbil.

Les gallines escampen els excrements per tot el prat i això permet aprofitar millor la matèria orgànica per enriquir els terrenys. Al mateix temps, compleixen una funció insectívora, ja que es mengen aquells insectes que es podrien convertir en una plaga, com ara les paparres.

Als voltants del càmping, hi ha una bona població de conills salvatges, que ha anat creixent aquests últims anys gràcies al fet que la zona pertany al Parc dels Aiguamolls de l'Empordà i, per tant, hi està prohibida la cacera. Sobretot són visibles durant la nit, la qual cosa desperta la curiositat dels clients del càmping i provoca algunes situacions divertides. Es calcula que una trentena d'aquests conills han trobat un bon refugi al Castell Mar.

Les mascotes disposen de la seva pròpia carta per dinar i per sopar

Els propietaris de gossos ja poden anar a dinar o sopar en un restaurant amb les seves mascotes i demanar per a elles la seva pròpia carta, amb propostes alimentàries per a totes les edats i menú infantil per a cadells. Aquest restaurant és al Càmping Castell Mar de la Rubina, pioner a l'Estat en tirar endavant un servei d'aquestes característiques.

Els gossos són benvinguts en el càmpiny Castell Mar. XEVI SÁNCHEZ BAUS

La llumeta se li va encendre a Jordi Sargatal farà uns nou anys. «Per què no podem fer que els gossos tinguin la seva pròpia carta de plats?», es va preguntar un dia que va veure sis persones amb sis gossos asseguts en una taula del Restaurant Salins, del Càmping Castell Mar.

Jordi Sargatal és el director general del Grup Mascort, al qual pertany aquest càmping. Aquelles persones estaven dinant i van preguntar si hi havia restes de menjar per donar-les als gossos. Jordi Sargatal va anar a la cuina i no hi va haver inconvenient en treure'ls un arròs amb trossos de pollastre que havia sobrat. «Va ser aleshores que vaig pensar que es podria donar un servei específic per als gossos en el restaurant, i hem creat el menú caní, amb propostes variades, pensades per a tota classe de dietes i edats», diu Jordi Sargatal.