Estem en una zona de l'Empordà privilegiada pel que fa al paisatge, al clima i als serveis, a l'abast dels nostres visitants. No és estrany, doncs, que al nostre municipi, Castelló d'Empúries, gaudim de cinc càmpings d'alt nivell. Els mateixos establiments poden oferir als seus usuaris cada vegada més i millors serveis, però també aquests poden gaudir d'un entorn únic.

Estem situats al bell mig del Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà, a tocar la frontera amb l'estat francès, a vint minuts del tren d'alta velocitat. Tenim també les muntanyes a tocar i a una distància de 150 quilòmetres hi ha la capital del país. Som un municipi molt planer, i això afavoreix als visitants que volen gaudir de passejades a peu o amb bicicleta a l'abast de totes les edats.

Al nostre municipi, s'hi troben més de set quilòmetres de platja de tota mena: Can Comas, dins la reserva integral del Parc Natural; la Rubina, com a platja natural, i la platja urbana d'Empuriabrava. Això fa que els càmpings puguin oferir serveis molt relacionats amb la natura, la platja i els esports nàutics. Així mateix, a quatre passes, els visitants poden gaudir d'un magnífic Centre Històric de la Capital Medieval de l'Empordà, amb tres museus per poder visitar, l'Ecomuseu Farinera, el Museu d'Història Medieval de la Cúria-Presó (s. XIV) i la Basílica de Santa Maria, altrament anomenada Catedral de l'Empordà, amb moltes visites guiades programades. Una passejada pels nostres carrers, alguns d'origen jueu, és molt recomanable. I què us puc dir d'Empuriabrava? Són 24 quilòmetres de canals navegables, un aeròdrom amb club de paracaigudisme, el Túnel del Vent, un passeig Marítim de primer nivell, kàrting, excursions programades de tota mena, zones comercials i un sector nàutic molt potent. Segur que ningú marxa d'Empuriabrava sense trobar el seu espai idoni i sense satisfer els seus desitjos lúdics i d'esbarjo. Podem oferir gaudi, esbarjo i serveis a públic per a totes les edats.

La gent ens movem també per un tema molt important, la gastronomia. Us puc assegurar que al nostre municipi, una de les millores més evidents dels últims anys és la qualitat dels nostres restaurants. S'hi pot trobar tota classe de cuines, som molt internacionals. 78 nacionalitats diferents conviuen a casa nostra, i això també es nota en la gastronomia. Cuina de mercat, cuina amb productes de proximitat, peix i marisc, pasta, pizzes, bona carn a la brasa, tapes, arrossos, menjar japonès, tailandès, kebabs, etc. Podem presumir també d'estrella de la Guia Michelin.

Per gaudir, doncs, d'un entorn com el nostre, els càmpings són una molt bona opció per viure-ho de primera mà. Els nostres càmpings s'han sabut adaptar als nous temps i s'han modernitzat adaptant-se a les noves necessitats del sector dels campistes. A més, cada un té les seves característiques i personalitat pròpies. Tots estan situats en llocs estratègics del municipi.

En tenim un a l'interior, el càmping Mas Nou, en una urbanització privilegiada com és el Masnou. En tenim dos a la platja natural de la Rubina, amb la platja a quatre passes: el càmping Rubina Resort i el càmping Castell-mar. També al costat de la desembocadura de la Muga, oferint serveis a la platja i al riu, hi trobem el càmping Laguna. I, a tocar la platja de Can Comas, a la frontera amb el poble veí de Sant Pere Pescador, el càmping Nàutic Almata. Alguns d'aquests càmpings han rebut reconeixements per la seva qualitat tant a escala d'organitzacions especialitzades com pel que fa als usuaris.

Com a alcalde de Castelló d'Empúries, em sento orgullós de poder presumir d'aquests establiments i el nostre municipi se'n veu beneficiat, no hi ha dubte. Els nostres càmpings formen part del paisatge que entre tots hem creat i que ells mateixos s'encarreguen de millorar-lo. Esperem que al llarg del temps, igual que ja fan ara, puguin anar evolucionant per poder oferir als seus clients millors serveis i més sostenibles.