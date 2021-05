El càmping Rubina Resort és la suma històrica de tres equipaments i un edifici d'apartaments: el càmping Internacional Mas Chalet, el càmping Amberes, el càmping L'Estrella i els apartaments Limar. Els orígens del càmping venen del 1967, però no va ser fins al 1978 que la família Grau va comprar, primer, dos petits càmpings i un edifici d'apartaments situats a la zona, més un tercer càmping, el 2001. Tot aquest conjunt es va integrar sota el nom de càmping Rubina Resort.

El càmping gaudeix d'una situació privilegiada, en el Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà, al costat d'Empuriabrava, i davant de la platja de la Rubina. «Estem al costat de la marina, a 300 metres de la platja de la Rubina. Som el càmping més a prop de la zona cèntrica d'Empuriabrava. En cotxe és a 1 minut, i a peu, uns deu minuts», explica el responsable del càmping, Rafel Grau, que afegeix que «al voltant nostre, hi ha camins de terra per fer senderisme, i hípiques, però, també, tots els establiments comercials del centre d'Empuriabrava».

Una història singular La història d'aquest establiment el fa ser singular per ella mateixa i ajuden a entendre com s'ha convertit en un centre d'allotjament turístic de referència a la Costa Brava. L'evolució del canvi de nom no ha impedit que la instal·lació gaudeixi d'una clientela fidel, vinguda d'arreu d'Europa.

La terrassa del Rubina Resort per a les nits d'estiu. RUBINA RESORT

El 1978, la família Grau comprava el càmping Internacional Mas Chalet, amb la intenció d'entrar en el sector del turisme. Al cap de pocs mesos, tant el càmping Amberes com els apartaments Limar també es posaven a la venda, així que foren comprats per la mateixa família. Tot el conjunt passava a funcionar com un únic establiment, que s'anomenava càmping Internacional Amberes.

A principis del 2001, el director del càmping L'Estrella, Mario Sol, es jubilava. El grup d'inversors decidia, llavors, posar el càmping a la venda. Després d'unes llargues negociacions, finalment, a mitjans del mes de juliol del 2001, el càmping va ser comprat i passava a formar part del càmping Internacional Amberes.

Inicialment, tant els terrenys del càmping Internacional Mas Chalet com els del càmping Amberes estaven sense parcel·lar, i els clients s'instal·laven segons l'espai lliure i les seves necessitats d'espai. Al cap d'uns anys, seguint les normatives, es va parcel·lar pràcticament tot el càmping.

També, al principi, els terrenys tenien molt pocs arbres, així que una de les primeres tasques va ser plantar centenars d'arbres que avui ofereixen ombra i un entorn natural.

Aquestes annexions van permetre als propietaris del càmping anar adaptant i modernitzant les instal·lacions amb tota mena d'equipaments i serveis.

L'espai per a l'atenció dels animals de companyia. RUBINA RESORT

La recepció del càmping Internacional Mas Chalet era només una caravana petita. En el seu lloc, es va construir la recepció, que es va anar ampliant al llarg dels anys. També, el restaurant de l'entrada es va anar ampliant, amb més espai a l'interior i un porxo a l'exterior. L'any següent d'ajuntar els càmpings Internacional Mas Chalet i Amberes, es va construir una piscina. El període 2001-2010 va estar ple de reformes: la del supermercat, el nou internet cafè, 64 nous bungalous, reparcel·laments i, finalment, el 2010, la nova piscina de quasi mil metres quadrats de superfície.

A finals de l'any 2011, feien un canvi petit, però de gran significat: el nom del càmping canviava d'Internacional Amberes a Rubina Resort, ja que està situat a l'emblemàtica platja castellonina.

Davant del càmping, a 200 metres, hi ha un llarg front de mar de sorra fina, ideal per al lleure familiar, amb aigües poc profundes i per navegar. En temporada baixa, hi ha molt poca gent, i es gaudeix d'encara més tranquil·litat.

Interior d'un modern i acollidor bungalou del càmping castelloní. RUBINA RESORT

Començant des del càmping, hi ha diverses rutes per anar en bicicleta o a peu cap a Castelló, Roses o travessant Empuriabrava per anar en direcció a Sant Pere Pescador. Empuriabrava, que trobem ben bé al costat de l'entrada principal del Rubina Resort, és un lloc ideal, planer, amb vistes als canals, i la majoria dels carrers són residencials.

El càmping està preparat per als clients que fan estada amb els seus animals de companyia, ja que la platja de la Rubina és una de les úniques on hi ha una zona específicament reservada per al lleure de les mascotes. A dins del càmping, hi tenen un lloc de rentat de gossos, entre molts altres serveis.

Bons equipaments amb zona comercial i gastronòmica

El càmping Rubina Resort té una oferta d'allotjament molt variada. Les parcel·les d'acampada, de dimensions variables de 55 a 120 metres quadrats, disposen de connexió elèctrica de 220 V/10 A. La majoria de les parcel·les de l'establiment (90% d'elles) tenen xarxa d'aigua. Ambdues connexions estan incloses en el preu de l'estada contractada. Els gossos hi són admesos.«Tenim uns cent bungalous de sis classes, amb capacitats i superfícies diverses. Els últims que hem posat són per a 5 persones, 48 metres quadrats interiors, amb terrassa, 2 televisors, grans llits, rentaplats, etc.», explica Rafel Grau, actual propietari del càmping. Els apartaments estan situats en un edifici davant d'una zona de jocs i de la piscina, al centre de Rubina Resort. Els apartaments per a 2/4 persones són a la primera planta, ja que els apartaments grans estan ubicats a la planta baixa. La seva terrassa té vistes a la zona de jocs. Destaca la gran piscina de 15 x 60 metres i el gimnàs. La proximitat amb una gran platja natural, però també el fet d'estar a prop del centre d'Empuriabrava, són altres característiques que donen rellevància a aquest càmping.

Interior del supermercat del càmping. RUBINA RESORT

Al Rubina Resort de Castelló d'Empúries, hi ha moltes activitats per fer, tant per als nens com per als adults. Quant a alimentació i restauració, al càmping, hi ha un supermercat amb una bona varietat de productes bàsics. Molt a prop, a cinc minuts en cotxe i poc més amb bicicleta, s'hi poden trobar un bon nombre de supermercats, establiments d'alimentació i botigues de serveis, ja que tots estan dins de la urbanització d'Empuriabrava.El càmping Rubina Resort disposa d'un restaurant que també elabora menjar per emportar i que complementa l'àmplia oferta gastronòmica de Castelló d'Empúries. I si sou de fora de l'estat, Rubina Resort ofereix promocions de tests gratuïts de PCR abans de tornar al vostre país.