En ple Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà i envoltant la llacuna de la Muga Vella, s'hi troba el Càmping Laguna, al terme municipal de Castelló d'Empúries. Una àmplia extensió de parcel·les on acampar i una gran varietat de bungalous permeten gaudir d'unes vacances i una estada idíl·liques. El seu punt fort: la seva ubicació.

El càmping es troba al Parc Natural dels Aiguamolls. Una localització que el dota d'uns elements únics i característics de l'entorn. En el Laguna, es pot gaudir de la natura, del ric patrimoni mediambiental, de la biodiversitat i de l'esport a l'aire lliure. Però també de l'oci, la cultura i la diversió. La seva proximitat a Empuriabrava, Castelló d'Empúries o Roses, facilita que l'estada sigui més completa.

La seva implicació amb l'entorn és tal que sempre s'han marcat com a prioritat obtenir els nivells màxims de certificacions mediambientals que s'atorguen. Tant és així, que des de 2004, disposa de dos exigents certificats de gestió mediambiental, un d'àmbit internacional (ISO 14001) un altre d'europeu (EMAS). També estan adherits a la iniciativa Iberaves (Turisme Ornitològic Responsable), de la mà de SEO/BirdLife, i al segell Bed&Bike (Vies Verdes de Girona) per a la promoció del cicloturisme.

Mostra de la seva implicació amb un turisme sostenible i de qualitat, respectuós amb el medi natural i el consum de recursos són les diferents accions que duen a terme dia a dia. Els camins i les construccions estan integrats en el paisatge; respecten la biodiversitat pròpia de la zona natural; tenen elements d'estalvi d'aigua i d'energia, i utilitzen energia solar i vehicles elèctrics per donar servei al càmping. A més, les seves piscines (una gran, una infantil i una climatitzada exterior) utilitzen un sistema d'electròlisi de la sal que afavoreix la reducció i l'impacte del clor. A més a més, una d'aquestes piscines està climatitzada amb energia solar.

El càmping disposa de tres piscines amb un sistema de neteja sostenible. LAGUNA

Potenciant aquesta política respectuosa amb el medi i l'entorn, disposen de gairebé unes 700 parcel·les on acampar, totes elles diferents, dels 90 als 120 metres. Fa més de cinquanta anys que el Càmping Laguna manté l'essència de la parcel·la irregular, no n'hi ha cap d'igual. Totes distribuïdes en un entorn pla, que afavoreix un altre dels punts forts de la seva vàlua: el turisme familiar.

Càmping Laguna destaca per ser un destí perfecte per acollir famílies, tant per l'ambient com per les activitats que hi realitzen. Les famílies amb animals de companyia que vulguin acampar en una de les parcel·les també són benvingudes. Això sí, està limitat a dos per família i sempre que no sigui un gos considerat de raça perillosa.

Entre les parcel·les, també s'hi poden trobar més d'un centenar de bungalous, de diferents tipologies i dimensions. Però tots ells equipats amb les comoditats necessàries perquè cadascú es pugui sentir com a casa seva.

Interior d'un bungalou amb tot l'equipament necessari per a unes bones vacances. LAGUNA

L'any 2018 Càmping Laguna va celebrar el seu 50è aniversari. Les més de cinc dècades d'existència demostren la bona qualitat del servei que ofereixen. Una feina ben feta que s'ha mantingut en el temps i que, a més, ha obtingut nombrosos premis i reconeixements internacionals. Per posar un exemple recent, el mes de gener passat, l'associació automobilística holandesa de referència, ANWB, l'ha tornat a reconèixer amb el prestigiós Top Camping, un segell que equivaldria a les cinc estrelles dels hotels. També compten, entre altres, amb la classificació de càmpings ADAC Tipp 2021 amb 4,5 estrelles sobre 5.

Mesures preventivesPer les mesures decretades pel Procicat, la data d'obertura prevista per a aquest any s'ha hagut de retardar, des de Setmana Santa fins al 14 de maig. El càmping està perfectament adaptat a les condicions sanitàries i de seguretat establertes, i atents a la normativa. A més, per a la tranquil·litat dels seus visitants, auditaran externament els protocols de seguretat. Durant l'estiu passat, no van tenir cap problema sanitari entre els clients i treballadors. No obstant això, una empresa externa els auditarà en el marc del que estableix l'Institut de Qualitat Turística d'Espanya (ICTE).

Tots els serveis (restaurant, supermercat, piscines, animació, etc.) funcionen normalment. En el cas del restaurant, el servei, majoritàriament, es fa a l'exterior, però si es vol gaudir de l'interior, hi ha l'opció de fer-ho amb la màxima seguretat, respectant distàncies que evitin els contagis.

Cal destacar que la seva ubicació permet gaudir d'una llarga platja que difícilment està massificada, el destí perfecte on sentir-se lliure.

L'entorn i les instal·lacions idònies per practicar esport

El Càmping Laguna aposta per fer esport també de vacances. Aprofitant l'entorn immillorable que l'envolta, i equipats amb les millors instal·lacions per fer-ho, aquest càmping ofereix una gran varietat de disciplines esportives, tant per a aquells que volen gaudir d'un turisme actiu, com per a aquells que volen iniciar-se en alguna pràctica esportiva. Es pot gaudir lliurement, en un dels espais habilitats, gaudir de l'entorn d'una forma activa o aprofitar per aprendre una nova disciplina mentre et diverteixes.

L'Escola Hípica Laguna té molts seguidors. LAGUNA

Per als amants del mar, l'Escola Nàutica Laguna és l'espai perfecte on aprendre a fer windsurf, catamarà o paddle surf. S'ofereixen cursos de tots els nivells i, fins i tot, hi ha l'opció de fer-ho de manera particular. Al costat hi ha l'Escola Municipal de Vela, on també es pot trobar un ampli catàleg d'esports nàutics.

Pels que prefereixen gaudir de la natura terrestre, l'Escola Hípica Laguna és l'opció ideal per fer excursions al bell entorn del càmping. Durant tota la temporada, petits i grans podran viure una autèntica experiència sobre un poni o un cavall.

Un partit de vòlei a la platja. LAGUNA

A més, Càmping Laguna disposa d'una àmplia zona esportiva, amb pistes de tennis, de futbol i de bàsquet. Per a la gent més esportista, hi ha una zona amb màquines de fitness i, per qui vulgui fer esport de forma més tranquil·la, té a disposició un minigolf. Cal destacar també que a la zona de la platja, hi ha un espai habilitat per fer esport lliurement, on es pot practicar còmodament vòlei platja.

Per una altra part, un altre servei que s'ofereix des del turisme actiu és el lloguer de bicicletes. Juntament amb el servei d'informació turística, es poden preparar rutes de diferents nivells de dificultat, sortint des del Càmping Laguna a meravellosos indrets empordanesos.