L'Empordà brilla als Premis Casa Gourmet: reconeixements per a Collverd i Grup Perelada
Barcelona va acollir ahir a la nit la primera edició dels Premis Casa Gourmet, organitzats per Casa Gourmet i Prensa Ibérica, una gala que va reunir referents del vi i la gastronomia i que neix amb vocació de convertir-se en una cita anual del sector.
María José Cayuela
El sector del vi i la gastronomia es va reunir ahir a la nit a Barcelona per celebrar la primera edició dels Premis Casa Gourmet, un esdeveniment organitzat per Casa Gourmet i Prensa Ibérica que neix per reconèixer els cellers, empreses, projectes i professionals que impulsen l’excel·lència del vi i la gastronomia a Espanya. La gala va congregar productors, directius i marques de referència en una cita que aspira a consolidar-se com un esdeveniment anual del sector.
La gala es va celebrar a The Sea Garden, a Marina Port Vell, un espai emblemàtic davant del Mediterrani que va oferir el marc ideal per a una trobada concebuda per a la projecció sectorial i esdeveniments d’alt nivell.
Hi van assistir Cristina Massot, secretària general del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya; Aitor Moll, conseller delegat de Prensa Ibérica; i Sergi Guillot, director general de Prensa Ibérica.
L’acte va estar conduït pel prestigiós sumiller Ferran Centelles, ex cap de sommeliers d’elBulli i actual Wine Director d’elBulli Foundation, una de les veus més influents de la divulgació vitivinícola a Espanya i col·laborador habitual de la crítica britànica Jancis Robinson.
Els premis, un a un
El compromís social va tenir nom propi: Alemany, escollida com a Empresa Gourmet amb Compromís Social 2025. Cinc generacions d’història, la seva col·laboració amb centres especials de treball i la seva aposta per una gastronomia ètica van ser motius clau per al guardó. El va recollir Ferran Alemany, propietari i CEO de la companyia.
La sostenibilitat va tenir un protagonisme especial amb el Premi al Celler Més Sostenible 2025, atorgat a Raventós Codorníu pel seu lideratge en viticultura ecològica i per la seva sòlida estratègia ambiental i social, avalada per la certificació B Corp. Maria Vidal Tomás, directora de Comunicació i Sostenibilitat, va ser l’encarregada de rebre el reconeixement.
El Premi Trajectòria 2025 va ser per a Collverd, una empresa amb més de quaranta anys dedicada al foie gras i als productes d’ànec des de l’Empordà. El control integral del procés, la constància en la qualitat i la seva vinculació amb el territori van justificar un reconeixement que va recollir Marc Solà, director general.
En l’àmbit de l’enoturisme, el premi va viatjar fins a l’Empordà. Grup Perelada va obtenir el Premi a la Millor Proposta Enoturística 2025 per la seva experiència integral que uneix vi, arquitectura d’autor, paisatge, gastronomia i hosteleria de luxe. Va pujar a recollir el guardó Maria Barò, responsable d’Enoturisme, en un any en què Perelada ha tornat a figurar entre les millors experiències del món segons The World’s 50 Best Vineyards.
Creativitat, tendències i talent innovador
Entre els productes gourmet, l’aplaudiment va ser per a l’Oli Fumat de Finca La Barca, distingit com a Producte Gourmet 2025 en una votació dels socis de Casa Gourmet. El seu procés de fumat natural amb fusta d’alzina i la seva capacitat de transformar un plat amb unes gotes l’han convertit en una icona culinària. El premi el va recollir Javier Oliva, director comercial de Finca La Barca.
La nit va continuar amb el Premi al Millor Vi Sense Alcohol 2025, que va distingir WIN, de Bodegas Familiares Matarromera. Després de més de dues dècades d’investigació en desalcoholització avançada, la marca ha aconseguit preservar l’ànima del vi en versions sense alcohol que responen a un consumidor cada vegada més interessat en la moderació. Beatriz Moro, presidenta de WIN Sense Alcohol, va pujar a l’escenari per rebre el premi.
La innovació va arribar de la mà de Caviaroli, guardonada amb el Premi a la Innovació Tecnològica 2025. La seva tecnologia d’esferificació d’olis —pionera i avui present a cuines de tot el món— ha marcat un abans i un després en la creativitat culinària. Ramon Ramon, director general, va recollir el premi de mans d’Oriol Castro, xef del restaurant Disfrutar (3 estrelles Michelin i número 1 de The World’s 50 Best Restaurants el 2024) i del restaurant Compartir. Castro, que va ser la mà dreta de Ferran Adrià a El Bulli, va formar part de l’equip que va popularitzar l’esferificació i va revolucionar la cuina contemporània.
Excel·lència enològica i lideratge empresarial
El vi Bassus, de Bodegas Hispano+Suizas, va ser un dels noms propis de la nit. Escollit pels socis de Casa Gourmet com a Millor Vi 2025, va destacar per demostrar que la pinot noir pot assolir una elegància extraordinària a Utiel-Requena. El seu enòleg i soci fundador del celler, Pablo Ossorio, va recollir un premi que celebra la seva finor aromàtica, la seva frescor i una personalitat que el situa entre els negres més admirats d’Espanya.
L’univers empresarial va tenir el seu gran moment al final de la gala amb el Premi al Millor Directiu 2025, que va recaure en Àngel Velasco, artífex de la transformació de Torrons Vicens. Convertir un obrador tradicional en un grup innovador i internacional va ser clau per obtenir un reconeixement que ell mateix va recollir entre una ovació prolongada.
Una trobada impulsada pel suport de grans marques
Els primers Premis Casa Gourmet van comptar amb el patrocini principal de CaixaBank i Peugeot, així com amb la col·laboració d’Alemany, Bodegas Hispano+Suizas, Caviaroli, Caviar Riofrío, Collverd, Finca La Barca, Grup Pascual, Raventós Codorníu, Sánchez Romero Carvajal i WIN sin alcohol. La seva participació va permetre donar forma a una gala que aspira a convertir-se en una referència anual del sector del vi i la gastronomia.
