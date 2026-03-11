Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Conductor begut RosesCasa NouvilasResidus la JonqueraSuïcidis presó FigueresProblema habitatge Figueres
instagramlinkedin

Guia restaurants

Vermut, el lloc ideal per anar de tapes a Roses

El Vermut, Roses.

El Vermut, Roses. / Juanjo Alfonso

Redacció

Redacció

Roses

A Roses fa 10 anys que el Vermut és un punt de trobada a prop del Teatre de Roses ideal per prendre vermuts amb tapes o empanades criolles. Tot elaborat amb productes de proximitat i acompanyat d’un bon ambient. Aquest 2026 participa a la Ruta de Tapes amb una proposta de Carxofa farcida de botifarra de perol i alls tendres amb salsa de foie acompanyat d’un «zurito» de vi Dinarells.

Dades

Adreça: carrer Dotctor Fleming, 10, Roses.

Telèfon: 972 253 526

Notícies relacionades

Instagram: @vermutroses

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Alumnes de l'Institut de l'Escala: 'Ens sembla una falta de respecte que les obres del pati estiguin aturades des de fa més d'un any
  2. Va deixar l’escola per cuidar la seva família: la història de Lola, la dona de 92 anys que ha tornat a classe
  3. Som quatre en una habitació des de fa tres anys; vull un pis per als meus fills o acabarem dormint al cotxe
  4. Juan Roig, propietari de Mercadona, sobre la guerra a l'Orient Pròxim: 'Quan les matèries primeres pugen, nosaltres pugem preus
  5. VÍDEO | Els contracorrents de la Muga i el Fluvià, entre l'espectacle i el perill
  6. La nova revolució alimentària reivindica el menjar de les àvies: 'Elles ja practicaven un model més sostenible
  7. L'odissea de diverses famílies per viatjar en vaixell de Barcelona a Palma: 'Alguns passatgers van estirar-se a terra per poder descansar
  8. Figueres reobrirà la pujada del Castell la setmana vinent i la inaugurarà el 21 de març amb busos elèctrics fins al Castell

Més de 80 alcaldes catalans demanen regularitzar centenars d’urbanitzacions: "És el primer problema urbanístic del país"

Més de 80 alcaldes catalans demanen regularitzar centenars d’urbanitzacions: "És el primer problema urbanístic del país"

Dos dels menors ferits en l'explosió a l'escola de Porqueres durant un experiment reben l'alta hospitalària

Dos dels menors ferits en l'explosió a l'escola de Porqueres durant un experiment reben l'alta hospitalària

La Justícia concedeix una indemnització de 20.000 euros a una funcionària després de patir una caiguda amb els cables de l’ordinador

La Justícia concedeix una indemnització de 20.000 euros a una funcionària després de patir una caiguda amb els cables de l’ordinador

Antoni Marimon, historiador: "Trump vol el petroli de l’Iran i Veneçuela per a més glòria de les empreses dels EUA"

Antoni Marimon, historiador: "Trump vol el petroli de l’Iran i Veneçuela per a més glòria de les empreses dels EUA"

Almenys sis mesos de llista d’espera per diagnosticar trastorns d’aprenentatge a Catalunya

Almenys sis mesos de llista d’espera per diagnosticar trastorns d’aprenentatge a Catalunya

Figueres prepara un dispositiu especial de mobilitat i seguretat per acollir la Volta a Catalunya

Figueres prepara un dispositiu especial de mobilitat i seguretat per acollir la Volta a Catalunya

Dos detinguts per presentar-se conduint un vehicle a un examen de recuperació del permís de conduir

Dos detinguts per presentar-se conduint un vehicle a un examen de recuperació del permís de conduir

Madrid, País Vasco y Andalucía lideran la transformación del sistema sanitario español

Madrid, País Vasco y Andalucía lideran la transformación del sistema sanitario español
Tracking Pixel Contents