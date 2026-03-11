Gastronomia
Joan Manté, tota una vida al Motel de Figueres: "No transportem plats, transportem il·lusió"
Manté va entrar a treballar al Motel de Figueres amb quinze anys i s’ha convertit en un referent del servei per la seva feina exquisida i el bon tracte; és per això que ha estat guardonat amb el Premi Sala en la primera edició dels Premis Girona Delícia
Alfons Petit
Joan Manté (Bàscara, 1963) porta tota la vida al Motel de Figueres. Hi va entrar amb quinze anys com a ajudant d’ajudant de cambrer i ha recorregut tot l’escalafó fins a esdevenir cap de sala, sommelier i figura cabdal de l’establiment de la família Subirós, un dels més clàssics de les comarques gironines. La seva feina exquisida en el servei, la seva habilitat a l’hora de tractar els aliments a la sala, la seva amabilitat i bon tracte cap als clients i la seva vocació per formar les noves generacions de cambrers i cambreres el converteixen en tot un referent i el fan mereixedor del Premi Sala en la primera edició dels Premis Girona Delícia. Membre actiu de l’Associació de Professionals de Sala de Girona, defensa que la sala torni a tenir protagonisme i reivindica un ofici que, diu, s’ha anat difuminant a mesura que la cuina s’emportava els focus.
Malgrat néixer a Bàscara, Joan Manté es va criar a Camallera, en una família de pagès, encara que el pare es va dedicar a fer de camioner. Quan va arribar el moment de decidir si continuava estudiant o es posava a treballar, ho va tenir clar: treballar. Al poble hi havia poques opcions, de mecànic, de paleta, però ell va dir que volia ser cambrer. En aquella època, a casa seva no hi havia cultura d’anar a restaurants. "Hi havia anat tres o quatre vegades: a casaments, la meva comunió… i prou". Però la mare li havia explicat que un parent havia treballat de cambrer en un vaixell, que havia servit gent important, i explicava que "és un ofici maco, net".
A casa seva van demanar ajuda a la família Pairó, que tenia dos fills, Quimet i Àngel, treballant al Duran i al Motel de Figueres, respectivament. I va resultar que al Motel buscaven un noi. La primera entrevista la va fer amb el mateix Josep Mercader. I d’aquella conversa, Manté n’ha guardat una frase que encara avui repeteix: "Quan li vaig dir que podia començar en aquell mateix moment, em va dir ‘no, comences dilluns. Aquesta setmana dedica’t a dir als teus amics que tardaràs dies a veure’ls'". Mercader li va explicar llavors que treballaria els caps de setmana i faria festa entre setmana: "Tenia 15 anys. Jugava amb els amics, i de cop em vaig veure dient-los que ens veuríem menys", recorda Manté.
Joan Manté va començar a treballar al Motel el 23 de gener del 1979, i hi va coincidir amb Josep Mercader durant deu mesos, abans que morís i es fes càrrec de l’establiment el seu gendre, Jaume Subirós, que segueix al peu del canó. En aquells temps, Manté, com altres treballadors, dormien en habitacions del mateix establiment (hotel i restaurant). "El pare em venia a buscar diumenge al vespre, i el dimarts al matí tornava amb el tren de Correus, carregat amb la roba". Mentrestant, anava aprenent l’ofici "des de baix", en una sala que funcionava amb una mecànica molt diferent a l’actual: "No hi havia això de portar plats coberts amb campanes. Treballaves amb cassoles, amb els dits i els braços. I servies davant del comensal, a la sala".
Al Motel, diu Manté, s’ha mantingut una manera de fer que avui no és gens habitual en la majoria de restaurants: "Sempre s’han fet coses davant del client", explica, i concreta amb una llista que defineix la casa i el seu concepte de sala: desespinar peixos, emplatar arrossos o canelons, acabar creps i taps de Cadaqués, preparar steak tartars, ratllar tòfona quan toca, enllestir plats de gallina de Guinea... A més de portar a les taules que ho demanen el carro de formatges i el carro de postres, Manté defensa que "això és maco. El cambrer està content de fer aquesta feina, perquè no és només portar un plat: és explicar-lo, preguntar, servir-lo".
Com a cap de sala, Manté descriu el seu ofici com una barreja de ritme, lectura i cura: "Controlar que el servei vagi bé i mirar si hi ha alguna taula que no vagi a ritme". Si detecta un problema, intenta resoldre’l abans que el client el noti: "Hi ha gent que ve a gaudir i no s’adona que ha esperat tres o cinc minuts. Però tu ho has de tenir controlat". En aquesta lectura constant hi entra de tot: clients amb pressa, taules que celebren alguna cosa, demandes de vi, i també una feina invisible però clau avui: al·lèrgies i traces. "Et diuen ‘soc al·lèrgic a les ametlles’, i ho has d’anotar i avisar. A vegades el plat no en porta, però un aperitiu o un petit four sí".
També defensa la pedagogia del producte i del preu, amb una frase que repeteix sovint: "A vegades diuen ‘que car’. Jo els dic: tasti-ho i després em diu el resultat". I parla de proveïdors de proximitat (horta, bolets, caça) com un relat que la sala ha de saber traduir al comensal: "Tu saps que el que et porten és de la màxima qualitat. I llavors ho pots defensar davant del client".
La seva reivindicació és clara: "A vegades ens diuen transportistes de plats i no ho som. Som transportistes d’il·lusió, de plaer". Per això s’implica en l’Associació de Professionals de Sala de Girona, creada el 2018, i insisteix en el problema de relleu que hi ha en el sector: "Hi ha molts cuiners, però no hi ha caps de sala". Creu que és una qüestió de percepció, no només d’horaris: "A la sala hi vas net, hi vas polit, parles amb la gent… també som psicòlegs".
Joan Manté ha vist passar dècades pel Motel, i clienteles. Encara avui hi ha qui li diu "Nen!", perquè molts el van conèixer quan era adolescent. "Tinc clients de quan vaig començar". I resumeix la seva carrera amb la mateixa idea amb què la va començar: si el client marxa satisfet i ho diu, ja està bé. "Això per a mi val més que no pagar escoles", sentencia.
