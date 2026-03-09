Cinc representants de l’Alt Empordà, reconeguts en els Premis Girona Delícia
El forn Lleva’t! d’Avinyonet de Puigventós, el cap de sala del Motel de Figueres, Joan Manté, Mas Llunes de Garriguella, Peralada Mas Marcè i els pescadors del Cap de Creus figuren en el palmàres de la primera edició
Alfons Petit
El forn de pa Lleva’t! d’Avinyonet de Puigventós, el cap de sala del Motel de Figueres, Joan Manté, el celler Mas Llunes de Garriguella, Peralada Mas Marcè i els pescadors del Cap de Creus són els representants de l’Alt Empordà entre els guanyadors de la primera edició dels premis Girona Delícia, que seran lliurats aquest dimecres, dia 11 de març, en una gran gala al Palau de Fires de Girona. Agustí Ensesa, Arnau Casadevall i Isidre Soler, Àlex Carrera i Mooma completen el palmarès. Aquests premis, impulsats per Girona Delícia, el projecte gastronòmic de Diari de Girona, del mateix grup editorial que EMPORDÀ, neixen amb la voluntat de reconèixer mèrits especials de persones, empreses, entitats i iniciatives relacionades amb diversos àmbits d’aquest sector a les comarques gironines.
Els premis estan dividits en nou categories, i els seus guanyadors han estat objecte d'amplis reportatges que seran publicats en els propers dies. En aquesta pàgina es resumeixen els seus mèrits.
- Premi Trajectòria: Agustí Ensesa, recentment desaparegut, va ser el millor ambaixador que el món del vi ha tingut a Girona, primer a través del comerç i després com a impulsor d’iniciatives tan emblemàtiques com el restaurant Edelweiss, la botiga de delicatessen El Petit Paradís i el Concurs de Vins i Espumosos de Catalunya, Girovi. Va excel·lir en la divulgació del món del vi en general, i del de les comarques gironines en particular, i es va guanyar tothom per la seva manera de ser oberta i cordial i per la seva disposició a participar en tota mena d’iniciatives.
- Premi Jove Professional: Arnau Casadevall (Banyoles, 1997) i Isidre Soler (Barcelona, 1995) es van fer càrrec de la cuina del restaurant Divinum de Girona amb vint-i-pocs anys i han posat el seu talent, la seva determinació i la seva capacitat de col·laborar al servei del projecte que lideren des de fa molts anys Laura Tejero i Joan Morillo. La seva feina ha fet millor el restaurant i plegats, cuina i sala, han aconseguit fer realitat la vella aspiració de l’establiment de ser reconegut amb una estrella a la Guia Michelin. I mantenir-la.
- Premi Cuina: Format en restaurants de molt alt nivell, Celler de Can Roca inclòs, Àlex Carrera (Barcelona, 1986) ha trobat a L’Aliança d’Anglès el lloc idoni per fer brillar la seva proposta gastronòmica, que busca posar en valor el producte de temporada i presentar-lo de la millor manera possible per extreure’n tot el sabor, defugint els artificis. Amb Cristina Feliu a la sala formen un tàndem brillant, que ha situat L’Aliança com un dels restaurants de referència de les comarques gironines.
- Premi Sala: Joan Manté (Bàscara, 1963) porta tota la vida al Motel de Figueres. Hi va entrar amb quinze anys com a ajudant de cambrer i ha recorregut tot l’escalafó fins a esdevenir cap de sala, sommelier i figura cabdal del restaurant de la família Subirós, un dels més clàssics de les comarques gironines. La seva feina exquisida en el servei, la seva habilitat a la sala, la seva amabilitat i bon tracte cap als clients i la seva vocació per formar les noves fornades de cambrers i cambreres el converteixen en tot un referent.
- Premi Iniciativa: Mooma és l’empresa de la família Frigola a Palau-sator, que ha sabut crear un univers propi al voltant del món de la poma, al peu del Montgrí. Cultivadors des de fa tres generacions, Mooma és la primera sidra catalana, reconeguda en els concursos més prestigiosos. Aquesta denominació (que uneix el Montgrí i la poma en una sola paraula), bateja també el restaurant-sidreria de la família, que elabora igualment altres productes derivats d’aquesta fruita, com ara sucs, compotes, melmelades, licors i vinagre.
- Premi Comerç: Agnès Julià va apostar per obrir el seu forn de pa Lleva’t! en un poble petit com Avinyonet de Puigventós, i això s’ha de posar en valor d’entrada. A més d’excel·lir en l’elaboració del producte (es troba entre els 25 forns de pa més ben valorats de Catalunya), ha sabut organitzar una cadena de venda i distribució que li permet arribar a molts possibles consumidors. L’ús de les noves tecnologies s’alia en aquest cas amb una manera de treballar molt artesanal en un espai que a més resulta estèticament mol atractiu.
- Premi Celler: Mas Llunes, de Garriguella, és un celler que representa molt bé el relat del territori, perquè uneix tradició, paisatge, qualitat i futur. Antoni Roig i la seva filla Gemma són els continuadors d’una llarga història vitivinícola (l’activitat agrària de la família està documentada des del 1331), prioritzen l’ús de varietats tradicionals com la garnatxa i la carinyena i elaboren vins només amb el raïm de les pròpies vinyes (algunes més que centenàries), de les quals tenen una cura especial.
- Premi Elaborador: Manel Marcè, responsable de Peralada Mas Marcè, és la sisena generació d’una família de pastors, que a més de continuar amb l’activitat ramadera (i d’oferir la possibilitat de visitar i conèixer l’explotació) elaboren des de fa vint anys productes làctics ecològics. Amb seu a Siurana d’Empordà, la seva gamma de recuits, iogurts, quefirs, postres i formatges ha estat guardonada en diversos certàmens, com també ho ha estat la mateixa empresa, per la seva sostenibilitat. Els seus productes combinen tradició, excel·lència i modernitat.
- Premi Productor: Els pescadors del Cap de Creus és la denominació popular de l’Organització de Productes Pesquers (OPP) que van crear fa uns mesos els pescadors de Roses, el Port de la Selva, Llançà i Cadaqués (s’hi han afegit fa poc els d’encerclament de l’Escala), amb l’objectiu comú de millorar la comercialització dels seus productes. En un moment de crisi del sector, la seixantena d’embarcacions que formen aquest col·lectiu, que presideix Antoni Abad, han posat en marxa diverses iniciatives per afavorir que l’excel·lent producte que capturen sigui més reconegut i apreciat, i que trobi millor sortida al mercat.
El jurat dels premis
Tant els candidats a aquests premis com els finalment guardonats els ha decidit un jurat convocat per Diari de Girona, amb la intenció que fos molt transversal i que els seus integrants fossin professionals de primer nivell. Seguint aquesta premissa, el jurat dels premis ha estat integrat per:
- Toni Gerez: Cap de sala i sommelier del restaurant Castell Perelada (una estrella Michelin), expert en el món del formatge.
- Iolanda Bustos: Cuinera i divulgadora gastronòmica, coneguda com "la xef de les flors".
- Venanci Grau: Fructicultor, expresident del Consell Regulador de la IGP Poma de Girona.
- Anna Vicens: Enòloga i sommelier, presidenta de l’Associació Catalana de Sommeliers i coordinadora dels equips de tast de la Guia de Vins de Catalunya.
- Pep Nogué: Cuiner, gastrònom i comunicador, col·laborador del segell de qualitat "Girona Excel·lent" de la Diputació de Girona i director de la Guia Augusta.
- Jordi Garcia: Director de l’Escola d’Hostaleria i Turisme de Girona.
- Alfons Petit: Periodista, cap de redacció de Diari de Girona, responsable de Girona Delícia.
