El 9 de març
L'Escala acollirà la Nit del Turisme Empordanès amb un marcat accent local
L'Associació d'Hostaleria de l'Alt Empordà lliurarà els seus reconeixements anuals en la festa reivindicativa del gremi
La Sala Polivalent de l'Escala es prepara per a acollir, aquest pròxim dilluns 9 de març, la Nit del Turisme empordanès. L'edició d'enguany tindrà un marcat accent local, segons han desvelat fonts de l'organització, que és a càrrec de l'Associació d'Hostaleria de l'Alt Empordà. Durant la vetllada, l'entitat que presideix Miquel Gotanegra lliurarà els premis Tramuntana, Tramuntana d'Honor, Empordà i els guardons que porten el nom de dues destacades figures de l'hostaleria comarcal i nacional, Juli Soler i Lluís Fernández.
Tot i que no s'han revelat encara els noms de les persones o entitats que rebran aquestes distincions, l'Associació avança que tindran el doble component "d'homenatge i reconeixement per les trajectòries i la implicació en aportar valor i qualitat al sector turístic i de la restauració del nostre territori".
Una destinació estimada
L'elecció de l'Escala com a escenari de la Nit del Turisme empordanès no ha estat cap casualitat. "Teníem la vila en el nostre punt de mira des de feia temps, per tot el que representa la seva oferta cultural, turística i gastronòmica per a l'Empordà. Des de l'Associació, mantenim la voluntat de celebrat la nostra festa de manera itinerant, procurant fer coincidir alguns dels guardons amb la localitat que acull la Nit, com serà el cas de l'Escala", explica Miquel Gotanegra sense voler avançar cap nom, de moment. Aquests darrers anys s'ha celebrat a Peralada, Figueres, Roses i Llançà.
La Nit tindrà un component reivindicatiu de tot el gremi per a posar damunt la taula "les ganes d'avançar com a sector econòmic i com a destinació de qualitat" i no hi faltarà un tast de plats i tapes proposats pel col·lectiu de la Cuina del Vent, l'agrupació de xefs de l'Associació d'Hostaleria de l'Alt Empordà.
L'alcalde de l'escala, Josep Bofill, reconeix que ser l'escenari de la Nit del Turisme empordanès "és motiu d'orgull per al nostre municipi" i espera que "la festa sigui un èxit i tothom se senti com a casa seva".
